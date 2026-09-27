Astros conquistan su división y Phillies vuelven a octubre: LISTOS LOS PLAYOFFS DE LA mlb 2026

Los equipos clasificados comienzan a mirar octubre mientras la carrera por la Serie Mundial entra en su etapa definitiva

Houston y Philadelphia. IMAGN IMAGES via Reuters Connect / X: @astros

La carrera rumbo a la postemporada de MLB 2026 definió a sus protagonistas con dos equipos con aspiraciones de campeonato: los Houston Astros y los Philadelphia Phillies aseguraron su lugar en los playoffs después de completar temporadas marcadas por regularidad y experiencia.

Los Astros confirmaron su dominio en la División Oeste de la Liga Americana, mientras que los Phillies sellaron su clasificación dentro de la Liga Nacional, donde vuelven a colocarse entre los equipos que buscarán avanzar hasta la Serie Mundial.

Con estos nuevos invitados, la lista de equipos clasificados para octubre quedó cerrada y las franquicias comienzan a definir su posición dentro del camino hacia el campeonato de Grandes Ligas.

Astros conquistan el Oeste de la Liga Americana y vuelven a playoffs

Los Houston Astros aseguraron el título del Oeste de la Liga Americana y su boleto a la postemporada 2026 después de superar una complicada primera mitad de temporada. El equipo llegó a tener marca de 20-31 a mediados de mayo y enfrentó una crisis de lesiones con hasta 16 jugadores en la lista de lesionados al mismo tiempo, pero logró recuperarse hasta tomar el liderato de su división.

La clasificación llegó después de que los Texas Rangers perdieran 6-4 ante los Minnesota Twins, resultado que permitió a Houston quedarse con la división gracias al criterio de desempate, luego de ganar nueve de los 13 enfrentamientos directos ante Texas. Con este logro, los Astros avanzan a playoffs por novena ocasión en las últimas 10 temporadas y suman su octavo título del Oeste de la Liga Americana desde 2017.

El repunte de Houston estuvo impulsado por una gran temporada de Yordan Álvarez, quien conectó 42 jonrones, además del regreso de piezas importantes como Hunter Brown, Jeremy Peña y Josh Hader. Tras un inicio marcado por lesiones, los Astros recuperaron profundidad y ahora recibirán a los Chicago White Sox en el Juego 1 de la Serie del Comodín de la Liga Americana, con el objetivo de seguir avanzando rumbo a la Serie Mundial.

Con el campeonato divisional asegurado, los Astros llegan a la recta final del calendario con la posibilidad de ajustar su estrategia y esperar la definición de sus posibles rivales en la Liga Americana.

Filis aseguran su boleto y regresan a la pelea en la Liga Nacional

Mientras que los Philadelphia Phillies aseguraron su boleto a la postemporada 2026 después de vencer 7-3 a los Tampa Bay Rays en el último día de la temporada regular. La clasificación estuvo lejos de ser sencilla, ya que el equipo estuvo cerca de desperdiciar una ventaja de cuatro juegos sobre los Diamondbacks por el último Comodín de la Liga Nacional con cinco partidos por disputar.

Filadelfia llegó al cierre de campaña con una fuerte presión después de perder cuatro juegos consecutivos, mientras Arizona ganó cuatro seguidos y redujo la diferencia. La ofensiva atravesó un mal momento, con apenas tres carreras durante esa racha negativa y una seguidilla de 21 entradas sin anotar, pero los Filis respondieron en el partido definitivo con una actuación clave del abridor Zack Wheeler, quien permitió una carrera en seis entradas.

El triunfo tuvo como protagonistas a varios elementos ofensivos: Bryson Stott, J.T. Realmuto, Kyle Schwarber y Bryce Harper impulsaron la reacción de Philadelphia, mientras el cuerpo de lanzadores cerró el encuentro con aportaciones de piezas importantes como Jesús Luzardo. Ahora, los Phillies iniciarán la postemporada el martes ante Atlanta, con la intención de repetir actuaciones recientes en playoffs y buscar avanzar en la pelea por la Serie Mundial.

MLB define a sus invitados para octubre

Con los boletos asegurados de Astros y Filis, la postemporada de MLB 2026 quedó definida. Los equipos clasificados ya comienzan a preparar sus rotaciones de pitcheo, movimientos de roster y estrategias para una fase donde cada decisión puede marcar diferencia.

Equipos de la L.A. en los playoffs:

1. Rays (campeones del Este de la L.A., descanso en la primera ronda)

2 .Guardianes (campeones de la Central de la L.A., descanso en la primera ronda)

3 . Astros (campeones del Oeste de la L.A., reciben a los Medias Blancas en la Serie del Comodín)

4. Yankees (Comodín de la L.A., reciben a los Medias Rojas en la Serie del Comodín)

5. Medias Rojas (Comodín de la L.A., visitan a los Yankees en la Serie del Comodín)

6. Medias Blancas (Comodín de la L.A., visitan a los Astros en la Serie del Comodín)

Equipos de la L.N. en los playoffs:

1. Cerveceros (campeones de la Central de la L.N., descanso en la primera ronda)

2. Dodgers (campeones del Oeste de la L.N., descanso en la primera ronda)

3. Bravos (campeones del Este de la L.N., reciben a los Filis en la Serie del Comodín)

4. Padres (Comodín de la L.N., reciben a los Cachorros en la Serie del Comodín)

5. Cachorros (Comodín de la L.N., visitan a los Padres en la Serie del Comodín)

6. Filis (Comodín de la L.N., visitan a los Bravos en la Serie del Comodín)