Curazao vs Nicaragua en vivo: goles y resultado del partido de la Concacaf Nations League 2026, hoy 27 de septiembre

El equipo local busca un nuevo triunfo tras su épica victoria ante Costa Rica.

Curazao vs Nicaragua, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Curazao y Nicaragua se enfrentan hoy, domingo 27 de septiembre, en el estadio Ergilio Hato de Willemstad, por la segunda jornada del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026. El encuentro está programado para las 18:00 horas de Nicaragua y representa una prueba importante para la Azul y Blanco. Con solo cuatro partidos por selección y dos lugares disponibles en los cuartos de final, sumar como visitante resulta fundamental para sostener sus aspiraciones en el torneo.

Curazao llega con tres puntos después de protagonizar una impresionante remontada y vencer 4-3 a Costa Rica en el estadio Ricardo Saprissa. El conjunto caribeño perdía 3-0 al descanso, pero respondió con cuatro goles durante la segunda mitad y consiguió una victoria que fortaleció sus aspiraciones de clasificación. Ahora, ante su afición, buscará aprovechar ese impulso para encadenar otro triunfo y alcanzar las seis unidades, una cosecha que le permitiría mantenerse entre los protagonistas del grupo.

Por su parte, Nicaragua necesita reaccionar tras perder 3-2 ante República Dominicana, en un debut que se le escapó en el tiempo añadido. El equipo dirigido por Juan Cruz Real consiguió igualar una desventaja de dos goles con las anotaciones de Juan Luis Pérez y Byron Bonilla, pero recibió el tanto definitivo de Pablo Rosario al minuto 90+7. La selección pinolera intentará transformar aquella reacción en sus primeros puntos del campeonato y corregir los errores que terminaron costándole el resultado.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Curazao vs Nicaragua hoy 27 de septiembre de 2026?

Curazao y Nicaragua jugarán este domingo 27 de septiembre de 2026 por la segunda jornada del Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League. El encuentro comenzará a las 18:00 horas de Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador, mientras que en Panamá será a las 19:00 horas. El partido se podrá ver en vivo en Nicaragua a través de FOX.

Alineaciones del Curazao vs Nicaragua, al momento

Estas son las alineaciones titulares elegidas por Dick Advocaat y Juan Cruz Real para este duelo:

Curazao: Eloy Room; Juriën Gaari, Jurich Carolina, Sherel Floranus; Shurandy Sambo, Juninho Bacuna, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Jeremy Antonisse; Kenji Goore y Jordi Paulina. DT: Dick Advocaat.

Costa Rica: Abraham Madriz; Jeyland Mitchell, Francisco Calvo, Darryl Araya, Carlos Barahona; Sebastián Acuña, Orlando Galo, Carlos Mora, Josimar Alcócer, Josimar Méndez; y Orlando Sinclair. DT: Fernando Batista.

Antecedentes del Curazao vs Nicaragua y últimos resultados en la Concacaf Nations League

17 de junio de 2017 | Curazao 0-0 Nicaragua | Amistoso Internacional

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