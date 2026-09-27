Eloy Falcón conquista Aguascalientes y arranca con victoria el Chase de NASCAR México Series

El piloto del auto número 9 se impuso en la primera carrera del Chase; Xavi Razo e Irwin Vences completaron el podio en Aguascalientes

Eloy Falcón dio el primer golpe en la lucha por el campeonato. El piloto del auto número 9 conquistó la Aguascalientes Gigante de México 170 y comenzó con una victoria el Chase 2026 de NASCAR México Series.

Falcón tuvo que construir su triunfo después de arrancar desde la posición 14. Tras el único stage de la jornada, su equipo realizó los ajustes necesarios para darle un auto competitivo y el piloto comenzó a remontar hasta alcanzar a Max Gutiérrez, quien había dominado buena parte de la segunda mitad de la prueba.

El momento decisivo llegó cuando Falcón superó a Gutiérrez para tomar el liderato. A partir de ahí administró la diferencia y soportó la presión de Xavi Razo durante un extenso recorrido final bajo bandera verde, mientras ambos tenían que abrirse paso entre el tráfico de autos rezagados.

Razo intentó acercarse durante las últimas vueltas, pero nunca encontró una oportunidad clara para atacar al líder. Falcón recibió la bandera a cuadros después de 170 vueltas, con Irwin Vences completando el podio.

La victoria fue la segunda de la temporada para Eloy Falcón, quien ya había ganado en Tulum. El resultado llegó además en un momento clave después de una complicada última carrera de temporada regular en Puebla y le permitió comenzar el Chase con una importante cosecha de puntos.

Detrás del podio también destacó Julio Rejón, quien protagonizó una de las remontadas de la jornada para finalizar cuarto después de arrancar desde la parte final de la parrilla. Rubén García Jr., quien comenzó el Chase como líder, terminó quinto, mientras Max Gutiérrez perdió terreno después de tener que entrar a pits por combustible en las vueltas finales.

Giancarlo Vecchi sobrevive a una ponchadura y gana en NASCAR Challenge

Si la victoria de Falcón estuvo marcada por la paciencia, la de Giancarlo Vecchi tuvo tintes de supervivencia. El piloto del auto número 75 conquistó NASCAR Challenge después de recuperarse de una delaminación de la llanta trasera derecha que estuvo muy cerca de terminar con su carrera contra el muro.

Vecchi perdió el control del auto tras la falla del neumático, pero consiguió evitar tanto el muro exterior como el interior y llevó el coche hasta los pits. Después del cambio de llanta regresó a la competencia, recuperó terreno y terminó sexto en la clasificación general para quedarse con su segunda victoria de la temporada.

Gerardo “Chispa” Rodríguez terminó segundo de la categoría y Víctor Barrales completó el podio. Emiliano Richards, quien había iniciado esta fase como líder, sufrió problemas con la llanta trasera derecha y terminó en la posición 21 general, tres vueltas atrás.

El Chase continuará el 17 y 18 de octubre en Mérida, Yucatán, con una fecha doble. La actividad incluirá una carrera el sábado para recuperar la prueba que no pudo disputarse en Monterrey y otra competencia el domingo, antes de encaminarse hacia la definición de los campeonatos de NASCAR México Series y NASCAR Challenge.