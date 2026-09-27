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Jaguares vs Alianza, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 12

Publicado por Redacción Claro Sports

Estos equipos están hundidos en la clasificación del campeonato y la mayor preocupación es la posibilidad de descenso.

Jaguares y Alianza juegan con angustia por el descenso.
Jaguares y Alianza juegan con angustia por el descenso.

¿A qué hora juega Jaguares vs Alianza y dónde ver en vivo hoy, 27 de septiembre de 2026?

Este partido de la jornada 12 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II se jugará en el Estadio Jaraguay de Montería a las 4:00 p.m. La decisión de la organización es que solamente se podrá ver por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. La alternativa para verlo vía streming es con una suscripción en la plataforma Win Play.

Alineaciones Jaguares vs Alianza: así salen a la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II

Jaguares: Diego Martínez; Edwin Martínez, Jerson Malagón, Carlos Henao, Luis JIménez; Rafael Bustamante, Royscer Colpa; Esteban Beltrán, Johar Mejía, Santiago Cubides y Andrés Rentería. DT: Hubert Bodhert.

Alianza: Eduar Esteban; Israel Alba, Jesús Figueroa, Juan Viveros, Kevin Moreno, Jhildrey Lasso; Ever Meza, Jhair Castillo, Déinner Quiñones; Jesús Muñoz y Cristian Vergara. DT: Flabio Torres.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II?

A decir verdad, este encuentro apunto a un empate por lo bajo. Es el enfrentamiento entre los dos equipos de peor rendimiento del campeonato. Ambos están en una situación de urgencia, pues están en serio riesgo de descender a final de año y quedan pocas jornadas para que mejoren el promedio acumulado de tres años con el que cargan.

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