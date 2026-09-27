Mixco vs Antigua GFC en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Los coloniales quieren volver a la cima del torneo.

Mixco vs Antigua, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Mixco y Antigua GFC se enfrentan este domingo 27 de septiembre en el estadio Santo Domingo de Guzmán, por la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro cierra la primera vuelta con dos equipos que buscan recuperarse después de perder en sus últimas presentaciones. Los chicharroneros intentan hacerse fuertes ante su afición para acercarse a los primeros lugares, mientras que los aguacateros necesitan reaccionar para mantenerse en la pelea por el liderato.

Mixco llega con 15 puntos y la necesidad de encontrar mayor regularidad, luego de caer 1-0 en su visita a Malacateco. Ese resultado frenó el impulso que había conseguido con su victoria por 3-2 sobre Aurora en casa, donde ahora tendrá una nueva oportunidad de sumar. Frente a uno de los protagonistas del campeonato, el conjunto chicharronero buscará repetir aquel triunfo como local y evitar que otra derrota lo aleje de los puestos de clasificación.

Por su parte, Antigua GFC afronta el compromiso con 21 puntos y ubicado en la tercera posición, aunque llega golpeado por la derrota 4-0 ante Xelajú MC en el partido reprogramado de la jornada 4. El equipo de Mauricio Tapia deberá corregir los errores que mostró en el Mario Camposeco para recuperar la confianza y volver a ganar como visitante. Con su encuentro ante Municipal todavía pendiente, los coloniales buscan sostenerse entre los principales aspirantes a terminar en la cima.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Mixco vs Antigua hoy 27 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Mixco y Antigua GFC será el domingo 27 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santo Domingo de Guzmán y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Mixco vs Antigua para la jornada 11, al momento

Antigua GFC no tiene futbolistas suspendidos, mientras que Mixco no podrá contar con Jeshua Urizar tras ser expulsado en la jornada anterior. Fabricio Benítez y Mauricio Tapia eligieron las siguientes alineaciones:

Mixco: Kevin Moscoso, Cristian Jiménez, Diego Méndez, Jorge Sotomayor, Rodrigo Marroquín; Fabián Cuero, Christian Ojeda, José Bolaños; Yonathan Pozuelos, Fernando Arce y Lynner García. DT: Fabricio Benítez.

Antigua GFC: Jorge Moreno; Jorge González, Alexander Robinson, Juan Carbonell, Jorge Luis González; Allan García, Enrique Camargo, José Galvez; José Espinoza, Kevin López y Agustín Maziero. DT: Mauricio Tapia.

Antecedentes del Mixco vs Antigua y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Mixco y Antigua GFC:

28 de marzo de 2026 | Mixco 2-1 Antigua GFC | Torneo Clausura

| Torneo Clausura 8 de febrero de 2026 | Antigua GFC 1-2 Mixco | Torneo Clausura

| Torneo Clausura 1 de noviembre de 2025 | Mixco 0-1 Antigua GFC | Torneo Apertura

| Torneo Apertura 22 de agosto de 2025 | Antigua GFC 2-1 Mixco | Torneo Apertura

| Torneo Apertura 24 de abril de 2025 | Mixco 2-1 Antigua GFC | Torneo Clausura

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