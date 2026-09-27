Temblor hoy en Colombia: sismo de 4.3 sacude Chocó y el occidente del país este 27 de septiembre

El movimiento telúrico fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano en la tarde de este domingo.

Nuevo temblor en el departamento del Chocó | @sgcol en X

Una vez más tiembla en el Chocó. Istmina, la municipalidad que ha sido uno de los principales lugares de la secuencia sísmica del occidente colombiano, volvió a tener registros de un movimiento sísmico. Desde el terremoto 7.4, el pasado 10 de agosto, ya se ha tenido el conteo de más de 1.300 sismos producto de un enjambre en esta zona.

El temblor fue perceptible en buena parte del Eje Cafetero, Chocó y el Valle del Cauca. Ha sido uno de los tantos movimientos que encendió alarmas en la comunidad. Aquí le contamos todo lo que debe saber al respecto.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy en Colombia y de qué magnitud fue?

Minutos después del sismo, el Servicio Geológico Colombiano divulgó los detalles. Su magnitud fue de 4.3 en la escala de Richter, con una profundidad de 43 kilómetros, exactamente a las 4:57 de la tarde. Ciudadanos reportan que el movimiento se alargó por varios segundos.

¿En qué ciudades se sintió el sismo de este domingo?

De acuerdo con los comentarios a la publicación del Servicio Geológico, reportan que la ciudad donde más se sintió el temblor fue en Pereira. Hay otros avisos de que el movimiento no fue desapercibida en Armenia, Manizales y hasta Cali. En los últimos días, prácticamente se volvió una costumbre sentir este tipo de eventos.

¿Por qué tiembla tanto en Chocó?

Todo se debe a los famosos enjambres sísmicos. El SGC, por ejemplo, registró más de 1.500 movimientos telúricos de cualquier magnitud desde hace más de un mes. Varios de ellos han superado la magnitud 4 en la escala de Richter.

Es una concentración inusual de terremotos la que se instala en el Chocó. No solamente pasa allí; de hecho, en Chaparral (Tolima) se estipuló otro punto de enjambre ligado con aparentes cambios en esfuerzos de la corteza, todo después del terremoto del 10 de agosto. Todos estos movimientos han sido perceptibles en Tolima y el Triángulo del Café (Caldas, Risaralda y Quindío).

Te puede interesar: