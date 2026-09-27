¡El Torito se derrumba! Isaac del Toro rompe en llanto tras concluir su participación en el Mundial de Ciclismo

El mexicano terminó en el quinto lugar a 13 segundos de Brandon McNulty, nuevo campeón del mundo

Lágrimas de Del Toro. | Captura de pantalla @RodriSabato

Isaac del Toro no pudo contener las lágrimas después de cruzar la meta del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2026. El mexicano terminó en la quinta posición de la prueba élite varonil disputada en Montreal y quedó a solo un segundo de subir al podio, después de mantenerse entre los protagonistas durante los kilómetros decisivos.

Las cámaras captaron al ciclista de Ensenada visiblemente afectado una vez concluida la competencia. Del Toro llegó al Mundial con la intención de disputar el maillot arcoíris y terminó a 14 segundos del campeón Brandon McNulty, su compañero durante la temporada con el UAE Team Emirates-XRG, pero rival en Montreal al representar a Estados Unidos.

El resultado dejó sentimientos encontrados para el mexicano. Aunque no consiguió una medalla, su quinto lugar representa la mejor posición de un ciclista mexicano en la prueba élite varonil de ruta de un Campeonato Mundial, además de mejorar el séptimo puesto que había conseguido durante la edición de Kigali 2025.

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Isaac del Toro termina entre lágrimas tras quedarse sin el podio

Del Toro completó los 273.7 kilómetros de recorrido en 6 horas, 17 minutos y 18 segundos. La diferencia respecto a McNulty fue de 14 segundos, mientras que apenas un segundo separó al mexicano del tercer puesto ocupado por Mathieu van der Poel.

Isaac del Toro llorando al terminar el mundial 🥲🇲🇽



Para cualquiera un 5to lugar sería histórico, pero para un fenómeno como el Mexicano no alcanza. pic.twitter.com/6qNt6sCHzt — Rodri (@RodriSabato) September 27, 2026

La carrera comenzó a definirse a poco más de 30 kilómetros de la meta. McNulty lanzó el ataque decisivo aproximadamente a 32 kilómetros del final y consiguió construir una diferencia que el grupo perseguidor ya no pudo neutralizar. El estadounidense resistió hasta la llegada para proclamarse campeón mundial.

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Detrás del estadounidense se desarrolló la pelea por las otras dos medallas. Michael Matthews consiguió la plata y Mathieu van der Poel se quedó con el bronce, mientras Del Toro terminó quinto con el mismo registro general del grupo que llegó inmediatamente detrás del ganador y a apenas un segundo de las posiciones de podio.

Isaac del Toro consigue el mejor resultado de México en un Mundial de Ruta

La decepción de Del Toro contrastó con el registro que dejó en Montreal. El quinto puesto superó su séptima posición del Mundial de Kigali 2025 y estableció una nueva referencia para el ciclismo mexicano dentro de la prueba élite masculina.

Además, el mexicano cerró el Mundial con dos resultados dentro de los primeros seis lugares. Antes de la carrera de ruta, terminó sexto en la contrarreloj individual, con un tiempo de 46:31.96 y una diferencia de 1:38.83 respecto al campeón Remco Evenepoel.

El resultado también llegó apenas semanas después de que Del Toro ganara el Grand Prix Cycliste de Montréal, disputado sobre parte del mismo terreno utilizado para el Campeonato Mundial. Esa victoria había colocado al mexicano entre los corredores a seguir para la prueba de ruta del domingo.

Montreal terminó sin medalla para Isaac del Toro, pero con un quinto puesto que se convirtió en el mejor resultado mexicano en la historia de esta prueba. La reacción del ciclista después de la meta reflejó la diferencia entre el resultado conseguido y el objetivo con el que había llegado: disputar el título mundial y subir al podio.

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