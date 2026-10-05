Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: Rayadas y América lideran los grupos del Apertura 2026 tras una intensa jornada 10

Regias y Azulcremas se enfrentaron en esta fecha y regalaron el mejor compromiso de la fecha con un encuentro de siete anotaciones

Rayadas suman 27 puntos en el Grupo A, luego de vencer al América | Imago7

La actividad de la jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil llegó a su fin, al menos de momento. Después de ocho compromisos, resta un partido por llevarse a cabo: Atlas vs León, el cual cambió de fecha, ya que se disputará el próximo 22 de octubre, pero de momento la competencia sigue su curso y tiene como líderes a Rayadas y América.

La actividad de esta décima fecha inició el pasado viernes 2 de octubre con tres compromisos. Santos Laguna venció por la mínima al Puebla en la Comarca Lagunera, más tarde Tigres derrotó 3-1 a Pumas en Ciudad Universitaria y en el mejor encuentro de la fecha fue la victoria de las regias ante las Azulcremas.

Al día siguiente, el San Luis derrotó 1-0 a Querétaro en La Corregidora, al igual que Tijuana al Atlante en la frontera. Más tarde Cruz Azul doblegó a Necaxa en el Estadio Victoria y Chivas derrotó por la mínima diferencia (1-0) a FC Juárez. Los ocho encuentros dejó algunos movimientos en la tabla general del Grupo A y B. La misma clasificación puede cambiar con el duelo pendiente, ya que el encuentro entra las Rojinegras y las Esmeraldas podrían dejar nuevas modificaciones.

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Liga MX Femenil: tabla de posiciones del Apertura 2026, al momento

Cabe recordar que el formato de la Liga Femenil cambió en este Apertura 2026 y ahora existen dos grupos de nueve equipos cada uno. En el Grupo A las Rayadas de Monterrey en la cima de la clasificación con 27 puntos; mientras que Las Águilas lideran el Grupo B con 25 unidades, por lo que son los clubs favoritos para quedarse con el título de la Primera División Femenil.

Grupo A

Rayadas | 27 puntos | Dif. +26 goles

Tigres | 25 puntos | Dif. +22 goles

Toluca | 22 puntos | Dif. +9 goles

FC Juárez | 21 puntos | Dif. +7 goles

Santos Laguna | 15 puntos | Dif. -7 goles

Cruz Azul | 15 puntos | Dif. -8 goles

León | 12 puntos | Dif. -2 goles

Atlante | 7 puntos | Dif. -7 goles

Gallos Blancos | 6 puntos | Dif. -12 goles

Grupo B

América | 25 puntos | Dif. +34 goles

Guadalajara | 21 puntos | Dif. +10 goles

Atlético de San Luis | 19 puntos | Dif. +7 goles

Pumas | 13 puntos | Dif. +1 gol

Atlas Femenil | 12 puntos | Dif. -7 goles

Pachuca | 10 puntos | Dif. -1 gol

Tijuana | 9 puntos | Dif. -11 goles

Puebla | 3 puntos | Dif. -26 goles

Necaxa | 0 puntos | Dif. -35 goles

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Apertura 2026: resultados de la jornada 10 de la Liga MX Femenil 2026

Los equipos más ganadores de la Liga Femenil cumplieron con lo esperado, pues Tigres Femenil no tuvo problemas para imponer condiciones sobre los Pumas, incluso en el Estadio Olímpico Universitario. Por su parte, Cruz Azul se metió a Aguascalientes para vencer a Necaxa y las Chivas se impusieron a FC Juárez. En el duelo de la semana, las Rayadas vencieron 4-3 al américa en el Gigante de Acero.

Santos 1-0 Puebla

Pumas 1-3 Tigres

Rayadas 4-3 América

Querétaro 0-1 San Luis

Tijuana 1-0 Atlante

Necaxa 2-0 Cruz Azul

Chivas 1-0 FC Juárez

Pachuca 1-2 Toluca

Atlas vs León | Partido pendiente para el 22 de octubre

Tabla de goleo de la Liga MX Femenil: ¿Quiénes son las goleadoras del Apertura 2026?

En la competencia dentro del rubro de goleadoras, el América lidera esta clasificación al sumar más de 30 goles. Por lo que es de esperarse que cuente con la máxima anotadora en el Apertura 2026 de la Liga Femenil. La brasileña Geyse da Silva se mantiene en la cima de la clasificación con 16 tantos marcados a lo largo de 10 fechas.