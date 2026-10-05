Chicharito no se aferra a su récord con México: “Yo ya viví lo que tenía que vivir”

El delantero aseguró que no le preocupa perder su récord goleador con México y afirmó que Raúl Jiménez puede superarlo

El atacante de Atlético Dallas deja atrás la posibilidad de volver al Tri | Imago7

Javier ‘Chicharito’ Hernández habló sobre el lugar que ocupa en la historia de la Selección Mexicana y la posibilidad de que Raúl Jiménez termine por superar su récord goleador. El atacante mexicano aseguró que no pretende conservar para siempre una marca que alcanzó durante su paso por el Tricolor y consideró que la aparición de nuevos futbolistas capaces de rebasarla sería una señal de evolución para el futbol nacional.

Hernández abordó el tema durante su participación en Unfiltered Soccer, podcast conducido por Landon Donovan y Tim Howard, donde también habló de su carrera, las decisiones que tomó como futbolista y su experiencia como analista durante el Mundial de 2026. El programa reúne semanalmente a los dos exseleccionados estadounidenses para analizar temas relacionados con el futbol internacional.

Chicharito no teme perder su récord como máximo goleador de México

El delantero conserva el primer lugar entre los máximos anotadores históricos de México con 52 goles, cifra que también reconoce la FIFA. Hernández construyó ese registro después de debutar con el Tri en 2009 y marcó en tres ediciones distintas de la Copa del Mundo: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Ante el crecimiento de Raúl Jiménez en la clasificación histórica, Chicharito explicó que no observa su récord como algo que deba proteger y que tampoco le preocupa quién termine por ocupar el primer puesto. “Yo amo mi país. No me importa quién anote los goles. No me importa si Raúl Jiménez supera al máximo goleador histórico de la Selección Mexicana. No me importa. Yo ya viví lo que tenía que vivir”.

La postura del exjugador de Chivas, Manchester United y Real Madrid parte de una idea que desarrolló durante la misma conversación: los récords tienen un momento y su eventual superación representa parte del crecimiento de una disciplina. “Las cosas están para vivirlas en determinados momentos, no para conservarlas para siempre, si tú las mantienes para siempre significa que no están mejorando, el deporte no está mejorando”.

Jiménez se convirtió en el principal candidato para acercarse a Hernández después de incrementar su producción con México en los últimos años. El récord de Chicharito permanece en 52 tantos y el delantero volvió a dejar claro que recibiría sin conflicto un eventual cambio en la cima de la clasificación histórica.

“No tengo ningún resentimiento”: Chicharito analiza su carrera

La conversación también pasó del récord goleador a la manera en la que Hernández observa su trayectoria. Después de jugar en México, Inglaterra, España, Alemania y Estados Unidos, el atacante explicó que no guarda cuentas pendientes por los episodios que marcaron su carrera, postura que también trasladó a su etapa frente a los micrófonos durante la Copa del Mundo de 2026.

“Yo estoy muy agradecido de no tener ningún resentimiento por nada de lo que ha ocurrido en mi carrera”, señaló Hernández. Para el mexicano, esa posición le permitió analizar encuentros y hablar de la Selección Mexicana sin que su pasado como jugador condicionara cada opinión. Durante el Mundial 2026 participó como analista, una faceta que la propia FIFA destacó antes del torneo.

El atacante profundizó sobre la relación entre sus logros, sus decisiones y los episodios que pudo haber cambiado durante su trayectoria. “Cuando consigues más de lo que puedes imaginar, o tienes menos cosas de las que arrepentirte, puedes estar en paz con tus decisiones”. Sus palabras aparecen en una etapa en la que Hernández todavía no considera terminada su carrera como futbolista.

Tras dejar Chivas, Chicharito acordó incorporarse al Atlético Dallas para disputar la temporada 2027 de la USL Championship, por lo que su actividad profesional continuará en Estados Unidos. El propio Hernández reconoció meses atrás que llegó a considerar el retiro después de su segunda etapa con Guadalajara, antes de encontrar un nuevo proyecto.