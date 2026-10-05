¡Apuesta por los jóvenes! Chivas abre la puerta a seis canteranos ante América

Chivas aprovechó el Clásico Nacional amistoso ante América para abrir espacio a futbolistas de sus Fuerzas Básicas. Carlos Hernández, Leonel Calderón, Rodrigo Parra, Jesús Hernández, Emiliano Rodríguez y Aarón Correa tuvieron participación durante el encuentro que terminó 2-0 a favor del Guadalajara en el Oakland Coliseum, en medio de la pausa del Apertura 2026 por la Fecha FIFA.

La precisión resulta importante al hablar de los estrenos. El reporte oficial de Chivas señala que Carlos Hernández, Leonel Calderón, Rodrigo Parra y Jesús Hernández sumaron sus primeros minutos con el primer equipo. Emiliano Rodríguez había recibido su primera convocatoria para este compromiso y entró en el segundo tiempo, mientras que Aarón Correa ingresó en el cierre.

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Carlos Hernández y Leonel Calderón reciben la oportunidad desde el inicio

Gabriel Milito no esperó hasta el segundo tiempo para recurrir a la cantera. Carlos Hernández y Leonel Calderón aparecieron desde el once inicial del Guadalajara, mientras Óscar Whalley, Daniel Aguirre, Luis Rey, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Rúben González, Kevin Castañeda, Jordan Carrillo y Ángel Sepúlveda completaron la formación rojiblanca.

Calderón incluso generó la primera oportunidad del partido. Al minuto 3 apareció dentro del área tras un servicio desde el costado y buscó el arco del América. Más tarde, al 68, volvió a quedar cerca del gol con un remate tras una asistencia de cabeza de Efraín Álvarez, pero Luis Ángel Malagón respondió para evitar el tercero del Guadalajara.

La ventaja rojiblanca llegó por medio de Ángel Sepúlveda. Alejandro Zendejas cometió una mano dentro del área y el delantero convirtió el penal para el 1-0. Diez minutos después, Sepúlveda volvió a marcar, esta vez con un cabezazo después de un servicio de Rúben González. La ficha oficial de Chivas coloca las anotaciones a los minutos 13 y 23.

El escenario permitió que los jóvenes afrontaran el encuentro con ventaja desde la primera mitad. América tuvo posesión en distintos lapsos, pero Guadalajara conservó el 2-0, mientras Malagón evitó una diferencia mayor, entre otras acciones con una intervención ante Kevin Castañeda.

Milito amplía los minutos para la cantera en el segundo tiempo

La presencia de Fuerzas Básicas aumentó después del descanso. Rodrigo Parra sustituyó a Carlos Hernández al minuto 57 y Jesús Hernández tomó el lugar de Rúben González al 74, de acuerdo con la alineación y los cambios publicados por el Guadalajara. Con ello, ambos se sumaron a Hernández y Calderón entre los futbolistas que el club reconoció con sus primeros minutos en el primer equipo.

La rotación continuó en el tramo final. Emiliano Rodríguez reemplazó a Jordan Carrillo al minuto 83, después de haber recibido su primera convocatoria con el plantel principal para este viaje. Aarón Correa ingresó cerca del minuto 84 en lugar de Leonel Calderón, en uno de los últimos movimientos de Milito.

La convocatoria había quedado condicionada por las ausencias. Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Diego Campillo, Hugo Camberos, Luis Romo y Santiago Sandoval no estuvieron disponibles por sus llamados a la Selección Mexicana. Esa situación permitió que Carlos Hernández, Rodrigo Parra, Emiliano Rodríguez, Aarón Correa y Anwar Ben Rhouma recibieran su primera convocatoria con el primer equipo; este último no aparece entre los futbolistas utilizados en el reporte final del partido.

El amistoso terminó así con dos apuntes para Chivas antes de volver a la Liga MX: la victoria 2-0 sobre América y la oportunidad otorgada a una nueva generación de futbolistas de su cantera. El resultado también extendió el invicto de Gabriel Milito en clásicos frente a América y Atlas a nueve encuentros, con siete triunfos y dos empates, antes del Clásico Tapatío contra Atlas del sábado 10 de octubre.

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