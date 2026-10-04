La Granja VIP 2026: ¿Quiénes son los nominados y cómo van las votaciones hoy 4 de octubre?

La cuarta eliminación se define este domingo con seis participantes en riesgo, después de que La Traición por última vez la placa.

Nominados y eliminación de La Granja VIP | @lagranjavipmx

La Granja VIP 2026 tendrá este domingo 4 de octubre su cuarta Gala de Eliminación, con seis participantes en riesgo de despedirse del programa. Natalia Alcocer, Manelyk González, Azalia Ojeda, Fernando Lozada, Kenny Avilés y Rafael Mercadante integran la placa definitiva después de los movimientos realizados durante La Salvación y La Traición.

La semana comenzó con ocho concursantes en la lista y una dinámica por parejas que alteró la placa. La Bebeshita y Julio Camejo consiguieron salir de la nominación al ganar el Juego de Salvación.

El último cambio ocurrió este viernes. La Bebeshita utilizó su beneficio para retirar a Kunno de la placa, mientras Camejo eligió a Rafael Mercadante para ocupar un lugar entre los nominados. El actor explicó que su decisión respondió a la estrategia entre grupos dentro del reality y no a un conflicto personal con el conductor.

¿Quiénes están nominados y quién podría salir de La Granja VIP 2026 hoy domingo 4 de octubre?

La placa definitiva está formada por Natalia Alcocer, Manelyk González, Azalia Ojeda, Fernando Lozada, Kenny Avilés y Rafael Mercadante. Uno de ellos se convertirá este domingo en el cuarto eliminado de la temporada y se sumará a La Coreañera, María Karunna y Carlos Trejo, quienes abandonaron previamente la competencia.

El resultado depende de una votación positiva: la audiencia elige a los participantes que quiere mantener dentro de La Granja VIP.

Al momento, no se conoce al granjero que será eliminado este domingo. Sin embargo, las redes sociales nos permiten adelantar quienes son los candidatos que corren mayor riesgo. De acuerdo con una encuesta conducida por Vaya Vaya entre seguidores del programa, Manelyk es la favorita para salvarse este domingo. Los participantes con menos apoyo son Natalia, Azalia y Kenny. Todo apunta a que el perdedor saldrá de este grupo.

¿Cómo van las votaciones hoy domingo 4 de octubre en La Granja VIP 2026?

El público puede apoyar a granjero favorito mediante el código QR que aparece durante las transmisiones, desde la aplicación móvil o a través de la página oficial de Azteca UNO en la sección de votaciones. Cada persona dispone de 10 votos gratuitos al día, que puede repartir entre distintos nominados o entregar en su totalidad a un solo participante.

La definición llegará durante la gala de este domingo. Hasta que la producción cierre la votación y revele sus resultados, cualquier clasificación difundida fuera de los canales oficiales debe considerarse únicamente como una referencia y no como el resultado de la eliminación.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo el 24/7, las galas y las nominaciones? TV y streaming

La Gala de Eliminación de este domingo 4 de octubre está programada para las 20:00 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca UNO. Para seguir lo que ocurre fuera de las galas, el reality cuenta además con cobertura digital de TV Azteca y con el Acceso Total 24/7 disponible a través de Disney+.