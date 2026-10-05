Partidos de hoy 5 de octubre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este lunes
Francia, Bélgica, Italia y Turquía entran en una jornada que puede modificar la pelea por los primeros lugares del grupo
La UEFA Nations League 2026/27 continúa este lunes con dos partidos que pueden modificar el panorama del Grupo A1, uno de los sectores de la Liga A que reúne a Francia, Bélgica, Italia y Turquía. La jornada tendrá como principal cruce el Francia vs Bélgica, programado para las 12:45 horas, tiempo del centro de México. Los franceses llegan como líderes con siete puntos después de vencer 1-0 a Turquía y Bélgica, además de empatar 1-1 con Italia. Bélgica aparece detrás con seis unidades tras superar 2-0 a Italia y 3-0 a Turquía, aunque cayó ante Francia en el primer enfrentamiento entre ambos.
A la misma hora, Italia recibe a Turquía, en otro encuentro con puntos necesarios para mantenerse dentro de la disputa del grupo. La selección italiana suma cuatro unidades después de perder 0-2 frente a Bélgica, derrotar 4-1 a Turquía como visitante y rescatar un empate 1-1 ante Francia; por ello, un triunfo en Bologna le permitiría acercarse a los primeros lugares antes de las últimas dos fechas de noviembre. Turquía, en cambio, llega sin puntos después de tres derrotas consecutivas, con caídas ante Francia, Italia y Bélgica, por lo que necesita reaccionar para conservar opciones dentro de la competencia.
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UEFA Nations League
- Chipre vs Letonia | 10:00 horas | SKY Sports
- Francia vs Bélgica | 12:45 horas | SKY Sports
- Italia vs Turquía | 12:45 horas | SKY Sports
- Bosnia y Herzegovina vs Polonia | 12:45 horas | SKY Sports
- Montenegro vs Armenia | 12:45 horas | SKY Sports
- Irlanda del Norte vs Georgia | 12:45 horas | SKY Sports
- Rumania vs Suecia | 12:45 horas | SKY Sports
- Ucrania vs Hungría | 12:45 horas | SKY Sports
Concacaf Nations League
- Guadalupe vs Santa Lucía | 13:00 horas | Concacaf YouTube / Concacaf App
- Cuba vs San Cristóbal y Nieves | 15:00 horas | Concacaf YouTube / Concacaf App
- Martinica vs El Salvador | 16:00 horas | Concacaf YouTube / Concacaf App
- Bermudas vs Barbados | 18:00 horas | Concacaf YouTube / Concacaf App
- Granada vs Bonaire | 18:00 horas | Concacaf YouTube / Concacaf App
- Guatemala vs Surinam | 18:00 horas | Concacaf YouTube / Concacaf App
- Honduras vs Jamaica | 20:00 horas | Concacaf YouTube / Concacaf App
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Amistosos internacionales
- Uganda vs RD del Congo | 07:00 horas | Sin transmisión en México
- Mauricio vs Sri Lanka | 09:00 horas | Sin transmisión en México
- Ruanda vs Kenia | 10:00 horas | Sin transmisión en México
- Liechtenstein vs Gibraltar | 12:45 horas | Sin transmisión en México