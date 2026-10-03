Atlanta Braves vs Los Angeles Dodgers en vivo la MLB 2026: resultado del Juego 1 de Serie Divisional, en directo

La Serie Divisional entre Dodgers y Braves arranca este 3 de octubre en el Dodger Stadium: la quinta vez en la historia que se ven en postemporada

Atlanta Braves vs Los Angeles Dodgers, en vivo la MLB | Claro Sports

El béisbol de octubre finalmente está aquí y los Los Angeles Dodgers comenzarán este sábado 3 de octubre su camino hacia un nuevo título cuando reciban a los Atlanta Braves en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional. Los Dodgers afrontan esta postemporada con una misión histórica después de terminar la campaña con el mejor récord de las Grandes Ligas, 100-62: convertirse en el primer equipo de la Liga Nacional en conquistar tres Series Mundiales consecutivas desde que los Yankees lo lograron entre 1998 y 2000. Enfrente estará Atlanta, que cerró la temporada con marca de 94-68 y llega con el envión de haber superado a los Phillies en la Serie de Comodines. Además, los Braves tienen un antecedente que eleva todavía más la expectativa para este duelo, ya que se impusieron en cinco de los seis enfrentamientos que sostuvieron contra Los Angeles durante la temporada regular.

El Juego 1 también reunirá a varias de las grandes figuras de la MLB. Tarik Skubal será el encargado de abrir por los Dodgers, mientras Atlanta aún debe definir a su pitcher después del desgaste que sufrió su rotación en la serie anterior. Shohei Ohtani y Freddie Freeman arrastran algunas molestias físicas, aunque ambos están disponibles para el comienzo de la postemporada dentro de una ofensiva angelina que también cuenta con Mookie Betts, Will Smith y Kyle Tucker. Del lado de los Braves aparecen Ronald Acuña Jr., Matt Olson, Ozzie Albies y Austin Riley como algunas de sus principales armas con el madero. El encuentro tendrá, además, un ingrediente poco habitual: el intenso calor que se espera en Los Angeles, con temperaturas por encima de los 37 grados centígrados, una condición que podría influir en el comportamiento de la pelota y favorecer el poder ofensivo. Los Dodgers llegan con el beneficio del descanso y la presión de hacer valer su gran temporada, mientras Atlanta conserva el ritmo competitivo de una serie que acaba de disputar. Con dos caminos distintos hacia este primer duelo, el Juego 1 marcará el inicio de una serie que podría convertirse en una auténtica batalla de largo alcance. Sigue nuestro minuto a minuto.