Jugando Claro, en vivo | Martes 15 septiembre 2026

Jugando Claro analiza el duelo Cruz Azul vs. Inter Miami y el Clásico Nacional entre Chivas y América. Además, destaca a Johan Vásquez

Jugando Claro llega con una nueva emisión para poner bajo la lupa los temas que marcan la actualidad del fútbol mexicano y la actividad de los jugadores nacionales en Europa. El programa de Claro Sports tendrá como uno de sus principales temas el enfrentamiento entre Cruz Azul e Inter Miami por la Campeones Cup.

La Máquina y el conjunto de la MLS se preparan para disputar un título que enfrenta a los campeones de las principales competencias de México y Estados Unidos. En Jugando Claro se analizarán las claves del encuentro, el momento de ambos equipos y todo lo que rodea a un partido que ha generado atención entre los aficionados.

El Clásico Nacional también está en el debate

La conversación se trasladará después al Clásico Nacional entre Chivas y América. El Guadalajara llega con argumentos para abrir el debate sobre si puede ser considerado favorito, mientras que las Águilas afrontan el partido con la necesidad de responder dentro de la cancha.

¿Chivas llega realmente como favorito? ¿América está obligado a ganar? Jugando Claro pondrá sobre la mesa el momento de ambos equipos, sus plantillas y las condiciones que pueden marcar uno de los partidos más esperados del Apertura 2026.

Johan Vásquez vuelve a marcar con Genoa

El fútbol mexicano también tendrá presencia internacional. Johan Vásquez volvió a marcar con el Genoa, por lo que su actuación será uno de los temas que se analizarán durante la emisión.

El defensa mexicano continúa con su actividad en Italia y su rendimiento vuelve a llamar la atención dentro del seguimiento a los futbolistas nacionales que compiten en Europa.

La Hormiga González podría debutar en Europa League

Otro mexicano que aparece en la conversación es Armando ‘La Hormiga’ González. El delantero podría tener la oportunidad de debutar en la Europa League con Olympiacos, después del inicio que ha tenido en su primera experiencia en el fútbol europeo.

Jugando Claro analizará las posibilidades del atacante y el escenario que representa disputar una competencia continental con el conjunto griego. Sigue en vivo el espacio de Claro Sports donde se analizan las noticias, resultados, protagonistas y temas que marcan la actualidad del fútbol nacional e internacional.

TE PUEDE INTERESAR