La extraña confesión de Tuchel sobre el Estadio Azteca: “Lamento no haber comido un poco de césped”

El entrenador de Inglaterra recordó el partido ante la selección mexicana y explicó el motivo detrás de su peculiar deseo tras aquella victoria

Thomas Tuchel y la extraña revelación que hizo | Imago 7

El Estadio Azteca dejó una marca en Thomas Tuchel después del partido que Inglaterra disputó frente a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo. El entrenador alemán recordó aquella jornada y confesó que, tras el encuentro, lamentó no haber tomado un poco de césped del inmueble como recuerdo de una experiencia que consideró especial.

Tuchel habló sobre aquel momento durante una entrevista con Daniel Sturridge para el programa Reflexiones: el viaje de Inglaterra en la Copa del Mundo, conversación que fue retomada por The Athletic. El técnico explicó que incluso escribió a un amigo después del encuentro para contarle lo que había sentido al abandonar el estadio.

“Le envié un mensaje a un amigo después del partido. Y simplemente escribí: ‘Lamento no haber comido un poco de césped después del partido, para conservar algo de esto en mi cuerpo para siempre. Esa fue la sensación. Ese fue el momento’”, relató Tuchel.

El entrenador ya había expresado en otras ocasiones su vínculo con el Estadio Azteca y el significado que tenía para él disputar un partido de una Copa del Mundo en ese escenario. En esta ocasión explicó que la experiencia trascendió el resultado y quedó relacionada con todo lo que ocurrió alrededor del encuentro.

Tuchel también recordó un episodio ocurrido durante la celebración posterior al partido. Jordan Henderson sufrió una lesión después de saltar una de las vallas publicitarias, lo que provocó que sus compañeros interrumpieran los festejos para auxiliarlo.

“Tuvo todo lo que uno podría desear. Si necesitaban alguna prueba de lo que significó para estos jugadores y de la solidaridad que existía entre ellos, fue el momento en que Jordan se cayó y se rompió el brazo”, recordó.

El técnico continuó con su relato sobre la reacción del plantel ante lo ocurrido con Henderson. “En un instante todos los jugadores estaban allí, deteniendo las celebraciones, formando un escudo, protegiendo a Jordan, sin moverse de allí, con total empatía. Fue algo muy especial”, agregó.

Para Tuchel, la experiencia en el Estadio Azteca quedó asociada tanto con el partido como con las escenas que se produjeron después del silbatazo final. Su comentario sobre el césped surgió de la intención de conservar algún elemento físico que le permitiera recordar aquel momento con el paso del tiempo.

Tuchel explicó que su deseo iba en una dirección similar: conservar algo que estuviera relacionado directamente con el lugar donde vivió una experiencia que permaneció en su memoria después del partido.

Te puede interesar: