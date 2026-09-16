Julián Quiñones presume su amor por México con mensaje por la Independencia

El delantero del Al Qadsiah celebró las Fiestas Patrias con una publicación dedicada a México y recordó su vínculo con la Selección Mexicana

Quiñones, en la lista de 30 finalistas al Balón de Oro 2026. | Imago7.

Julián Quiñones aprovechó las celebraciones del 15 de septiembre para enviar un mensaje a México desde sus redes sociales. El delantero del Al Qadsiah publicó una fotografía con la chamarra de la Selección Mexicana y acompañó la imagen con la frase: “Viva México de mi corazón”, en referencia a las Fiestas Patrias.

La publicación aparece en uno de los momentos de mayor exposición internacional en la carrera del atacante, quien recientemente fue incluido entre los 30 nominados al Balón de Oro 2026. Quiñones figura por primera vez entre los candidatos al reconocimiento y aparece registrado como representante de México y futbolista del Al Qadsiah.

La relación de Quiñones con México comenzó mucho antes de vestir la camiseta del Tricolor. Nacido en Colombia, llegó al fútbol mexicano durante su etapa formativa y construyó gran parte de su trayectoria profesional en la Liga MX, donde pasó por clubes como Tigres, Lobos BUAP, Atlas y América.

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Su recorrido en el país estuvo acompañado por títulos. El atacante formó parte del Atlas que consiguió dos campeonatos consecutivos de Liga MX y posteriormente repitió un bicampeonato con América, antes de continuar su carrera en Arabia Saudita con el Al Qadsiah.

Después de obtener la nacionalidad mexicana, Quiñones comenzó su camino con la selección nacional y terminó por convertirse en una de las piezas del equipo dirigido por Javier Aguirre durante la Copa del Mundo de 2026. Su actuación en el torneo lo colocó entre los jugadores con mayor producción ofensiva del conjunto mexicano.

México superó la primera fase y posteriormente eliminó 2-0 a Ecuador antes de enfrentarse a Inglaterra en los octavos de final. El recorrido terminó con una derrota de 3-2 ante el conjunto inglés, partido en el que Quiñones también apareció en el marcador con el primer gol del Tricolor.

El delantero cerró el Mundial con cuatro goles y una asistencia, cifras que lo convirtieron en el máximo anotador mexicano de la competencia. Con su tanto ante Inglaterra alcanzó además los cuatro goles mundialistas, registro que comparte con Luis Hernández y Javier Hernández entre los máximos goleadores de México en Copas del Mundo.

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