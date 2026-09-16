Xolos aporta talento al Tri: Gilberto Mora y Yael Padilla reciben llamados a la Selección Mexicana

Tijuana tendrá presencia en el Tri mayor y Sub 23 con dos de sus juveniles para las próximas convocatorias nacionales

Morita estará presente en el debut de Rafa Márquez | Imago7

Xolos de Tijuana tendrá representación en los próximos compromisos de selecciones nacionales, con dos de sus futbolistas considerados en los procesos que encabezan Rafael Márquez y Eduardo Arce. Gilberto Mora continuará su camino con la Selección Mexicana mayor, mientras que Yael Padilla fue contemplado para trabajar con el combinado sub 23.

El caso de Gilberto Mora ya forma parte de la continuidad del Tricolor. El número 10 de Tijuana acumula 12 partidos con la Selección Mexicana y viene de participar en el proceso mundialista encabezado por Javier Aguirre, donde comenzó a ganar espacio dentro de un equipo que ahora inicia una nueva etapa rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

Mora volverá a encontrarse con Rafael Márquez, quien ya convivió con él como auxiliar de Aguirre. El ahora entrenador de México habló recientemente sobre el crecimiento del juvenil y llegó a relacionar su aparición en primera división con el proceso que vivió Lamine Yamal en Barcelona, futbolista al que conoció durante su etapa de trabajo en las categorías inferiores del conjunto catalán.

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La comparación tiene un vínculo particular con el recorrido de Márquez. Antes de integrarse al cuerpo técnico de la Selección Mexicana, el exdefensa dirigió al Barça Atlètic y siguió de cerca el desarrollo de diferentes futbolistas de La Masia. Ahora tendrá como entrenador nacional la tarea de administrar el crecimiento de Mora, uno de los jugadores que permanecen dentro de la base heredada del ciclo anterior.

El estado físico del futbolista de Xolos será uno de los puntos a seguir durante su concentración. Mora salió por precaución en el reciente partido contra Querétaro, correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2026. Sebastián Abreu explicó que el calendario del mediocampista exige administrar sus minutos debido a la actividad que tendrá entre su club y la Selección Mexicana.

Tijuana ya ha manejado con cautela las cargas de trabajo de su juvenil, por lo que ahora habrá que observar cómo será utilizado por Márquez durante los primeros encuentros de su gestión. La presencia constante de Mora con la Selección Mexicana apunta a mantenerse en esta nueva etapa después de su participación durante el Mundial 2026.

La otra convocatoria desde la frontera corresponde a Yael Padilla, quien se incorpora al proceso de la Selección Mexicana sub 23 encabezado por Eduardo Arce. El futbolista llegó a Xolos para el Apertura 2026 procedente de Chivas y rápidamente comenzó a recibir minutos dentro del esquema de Sebastián Abreu.

Padilla registra siete partidos disputados en el torneo, cuatro de ellos como titular, números que lo mantienen bajo seguimiento del cuerpo técnico de selecciones menores. El atacante ya cuenta con experiencia en categorías juveniles de la Selección Mexicana y ahora da un nuevo paso dentro del proyecto que tiene como objetivo conformar la base para el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Eduardo Arce estuvo recientemente en el Estadio Caliente durante el encuentro entre Xolos y Querétaro, donde observó a futbolistas de ambos conjuntos que pueden incorporarse a su proceso. Entre ellos se encontraba Padilla, quien ahora recibe la oportunidad de mantenerse dentro de la estructura de selecciones nacionales. Así, Tijuana aporta dos elementos en distintos niveles de la Selección Mexicana: Mora como parte de la mayor y Padilla dentro del camino de la sub 23.

Partidos y horarios de México en la primera Fecha FIFA de Rafael Márquez

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México vs Colombia Sábado 26 de septiembre M&T Bank Stadium, Baltimore Previa: 17:00 horas Partido: 19:00 horas Post: 21:00 horas

México vs Perú Martes 29 de septiembre Sports Illustrated Stadium, Nueva Jersey Previa: 17:00 horas Partido: 19:00 horas Post: 21:00 horas

Estados Unidos vs México Sábado 3 de octubre State Farm Stadium, Phoenix Previa: 18:00 horas Partido: 20:00 horas Post: 22:00 horas

México vs Chile Martes 6 de octubre Memorial Coliseum, Los Ángeles Previa: 18:30 horas Partido: 20:30 horas Post: 22:30 horas



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