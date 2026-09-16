Pete Alonso vuelve a Citi Field y alcanza los 300 jonrones frente a los Mets

El primera base conectó su cuadrangular 300 de MLB ante el equipo con el que consiguió 264 de sus jonrones anteriores

Pete Alonso llega a los 300 jonrones en su carrera | IMAGN IMAGES via Reuters

Pete Alonso alcanzó una nueva cifra en su carrera en las Grandes Ligas y lo hizo frente al equipo con el que consiguió la mayor parte de sus cuadrangulares. El primera base conectó este martes su jonrón número 300 en MLB, durante la novena entrada del encuentro entre los Baltimore Orioles y los New York Mets.

Alonso apareció ante Kodai Senga con un out en la pizarra y encontró un lanzamiento que mandó por encima de la barda del jardín central. El batazo recorrió 414 pies y permitió que Baltimore igualara el marcador 3-3 en ese momento del encuentro.

El cuadrangular tuvo un contexto particular debido al pasado de Alonso con los Mets. El jugador conectó 264 jonrones durante su etapa en Nueva York, cifra que representa el récord de la franquicia. Después de terminar la temporada anterior, firmó con Baltimore y ahora regresó a Citi Field para enfrentar por primera vez a su antiguo equipo desde su salida.

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Después de conectar el batazo, Alonso lanzó el bate hacia la zona del dugout de Baltimore y recorrió las bases mientras los aficionados en Citi Field reaccionaban a la marca alcanzada. El público comenzó a corear su nombre y posteriormente el jugador salió del dugout para recibir el reconocimiento de los asistentes.

Alonso también se reunió después del encuentro con los aficionados de los Mets que atraparon la pelota de su cuadrangular número 300. De acuerdo con SNY, el jugador intercambió la pelota por bates y pelotas firmadas, además de autografiar las camisetas de los aficionados y ofrecerles boletos para partidos de Baltimore.

PETE ALONSO’S 300TH CAREER HOME RUN COMES AT CITI FIELD! pic.twitter.com/yqJJLdnQ8D — MLB (@MLB) September 16, 2026

Sin embargo, la noche terminó con una derrota para los Orioles. El partido llegó empatado a la décima entrada, donde ambos equipos consiguieron una carrera, antes de que Baltimore definiera el resultado en el inning 11.

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Coby Mayo fue el encargado de romper el empate con un cuadrangular dentro del parque. Con dos outs y cuenta de 0-2, conectó un batazo hacia el jardín central que golpeó el guante del novato A.J. Ewing cuando este chocó contra la barda. La pelota se alejó mientras el jardinero permanecía en el suelo y Mayo completó el recorrido hasta el home para poner el marcador 7-5.

Christian Encarnacion-Strand y Jeremiah Jackson también conectaron cuadrangulares para Baltimore, mientras que Carson Benge aportó otro jonrón para los Mets. Nueva York también contó con producciones de Jared Young y Juan Soto durante el encuentro.

El resultado dejó a los Mets con marca de 69-82 y confirmó su temporada perdedora. Baltimore, con registro de 74-78, se mantuvo a tres juegos de Cleveland en la pelea por el último puesto de playoffs de la Liga Americana.

Para Alonso, el resultado colectivo quedó en segundo plano frente a la cifra personal alcanzada. Su cuadrangular ante Senga representó el número 300 de su carrera en Grandes Ligas, un registro que llegó frente al club con el que comenzó su trayectoria profesional y para el que conectó 264 de sus primeros jonrones.

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