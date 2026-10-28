Tigres y Monterrey pierden protagonismo: el 2026 que exhibe la crisis del fútbol regio

Los felinos pelea por evitar la eliminación mientras Rayados intenta consolidar su recuperación bajo el mando de Matías Almeyda

El complicado 2026 de Tigres y Monterrey. Claro Sports

Tigres y Monterrey pasaron de ser protagonistas habituales de la Liga MX a vivir un 2026 marcado por resultados irregulares, cambios en sus proyectos deportivos y el riesgo de quedarse fuera de la lucha por el campeonato. Los dos equipos regiomontanos, acostumbrados a competir en los primeros lugares de la clasificación y disputar finales, han experimentado un año complicado que refleja el desgaste de sus respectivas estructuras deportivas.

En el Clausura 2026, Rayados sufrió un fracaso al no conseguir su clasificación a la Liguilla, situación que marcó el final de la gestión de José Antonio Noriega como presidente deportivo.

Ahora, en el Apertura 2026, es Tigres quien enfrenta el escenario más delicado: necesita ganar sus últimos tres partidos y esperar una combinación favorable de resultados para mantener vivas sus aspiraciones de Liguilla.

Monterrey, por su parte, ha mostrado señales de recuperación bajo la dirección técnica de Matías Almeyda, aunque todavía no consigue consolidarse como uno de los principales candidatos al título.

¿Por qué Tigres está cerca del fracaso en el Apertura 2026?

Tigres atraviesa uno de los periodos más complicados de su historia reciente, marcado por cambios importantes tanto en la directiva como en el plantel. La salida de Mauricio Culebro de la presidencia abrió una nueva etapa institucional encabezada por Carlos Emilio González, cuya gestión ha enfrentado cuestionamientos por los resultados deportivos y las decisiones tomadas durante el semestre.

A ello se sumaron las salidas de dos figuras importantes. André-Pierre Gignac, máximo goleador histórico de Tigres, quedó fuera de los planes deportivos para el Apertura 2026, mientras que Ángel Correa fue transferido a River Plate de Argentina.

El equipo también experimentó movimientos inesperados en su estructura deportiva, como la salida de Guido Pizarro de la dirección técnica y la separación de Gerardo Torrado del proyecto. En medio de esa situación, Víctor Manuel Vucetich asumió una doble responsabilidad como entrenador y vicepresidente deportivo. Sin embargo, los cambios no han sido suficientes para devolver a Tigres a los primeros lugares de la clasificación.

Con tres partidos pendientes, el equipo se encuentra fuera de los puestos de Liguilla y necesita un cierre prácticamente perfecto para evitar una eliminación que pondría fin a una larga etapa de participaciones en la fase final.

¿Cómo va Monterrey en el Apertura 2026?

La situación de Rayados es diferente, aunque también refleja las dificultades que ha enfrentado el club durante el año. Monterrey comenzó 2026 con un fracaso en el Clausura, al quedarse fuera de la Liguilla en el último torneo de José Antonio Noriega como presidente deportivo.

La llegada de Matías Almeyda en mayo representó el inicio de una nueva etapa. El entrenador argentino asumió la responsabilidad de reconstruir un equipo que había perdido regularidad y protagonismo en la Liga MX. Su primer logro importante fue conducir a Rayados hasta la final de la Leagues Cup 2026, donde cayó 2-0 frente al Toluca. Además, el conjunto albiazul consiguió su clasificación a la Concachampions 2027.

Sin embargo, el rendimiento en la Liga MX ha sido irregular. Después de 14 jornadas, Monterrey ocupa la séptima posición de la clasificación general, por lo que todavía necesita sumar puntos para asegurar su presencia en la Liguilla.

Aunque Rayados ha mostrado una recuperación respecto al Clausura 2026, el equipo aún tiene pendiente consolidar su proyecto deportivo con resultados en el campeonato mexicano.

¿Cuándo fue la última vez que Tigres y Monterrey se quedaron fuera de la Liguilla?

Para encontrar un antecedente en el que ambos equipos regiomontanos terminaron fuera de la fase final de la Liga MX hay que remontarse al Clausura 2014. En aquel campeonato, Tigres terminó en la posición 14 de la clasificación general, con 21 puntos, mientras que Monterrey tampoco consiguió ubicarse entre los primeros ocho lugares.

La eliminación representó un momento importante para el futbol regiomontano, especialmente porque Tigres inició posteriormente una transformación que daría origen a su época más exitosa.

Más de una década después, el riesgo de que ambos equipos vuelvan a quedarse sin Liguilla aparece nuevamente en el Apertura 2026. Sin embargo, las circunstancias son diferentes. Tigres necesita una combinación de resultados para alcanzar la clasificación, mientras que Monterrey depende de su propio desempeño para mantenerse entre los ocho primeros.

Tigres y Monterrey enfrentan un cierre decisivo en el Apertura 2026

El panorama de los equipos regiomontanos presenta dos realidades distintas. Tigres está obligado a reaccionar inmediatamente para evitar una eliminación que profundizaría las críticas hacia su proyecto deportivo. Monterrey, en cambio, tiene la oportunidad de consolidar su recuperación y regresar a una Liguilla después de quedarse fuera en el Clausura 2026.

Ambos clubes deberán tomar decisiones importantes de cara al Clausura 2027, especialmente en la conformación de sus planteles y la continuidad de sus proyectos.

El futbol regiomontano pasó de acostumbrarse a las finales a tener que pelear por un lugar entre los ocho mejores. Y aunque Rayados comienza a recuperar terreno, el Apertura 2026 podría confirmar uno de los años más complicados para Tigres y Monterrey en la última década.