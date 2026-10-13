Isaac del Toro pone fin a una temporada histórica: Triunfos, récords y el podio del Tour de France

El mexicano cerró su campaña 2026 con 12 victorias, cuatro títulos por etapas y el primer podio nacional en la historia del Tour de France

El Isaac del Toro ascendió al podio general en el Tour de Francia | Reuters

Isaac del Toro anunció oficialmente el final de su temporada 2026, después de disputar Il Lombardia, el último Monumento del calendario ciclista. El mexicano de 22 años, integrante del UAE Team Emirates-XRG, compartió un mensaje en sus redes sociales para despedirse de una campaña histórica, en la que consiguió 12 victorias profesionales, cuatro títulos de clasificación general y el tercer lugar del Tour de France, además de establecer marcas inéditas para el ciclismo mexicano.

“Fue mi último día del año. Gracias a todos por estar siempre conmigo, en los buenos momentos y en los mejores. El último Monumento no salió como queríamos, pero así es el juego de la vida. Estoy muy agradecido por la oportunidad y feliz de estar aquí”, expresó el ensenadense, quien terminó en el puesto 28 de Il Lombardia, a cuatro minutos y 59 segundos del ganador Paul Seixas. El resultado estuvo condicionado por molestias en la rodilla que arrastraba desde las semanas posteriores al Campeonato Mundial, pero no modificó el balance de una temporada que lo consolidó entre los protagonistas del pelotón internacional.

Las 12 victorias del mexicano

El dominio del mexicano comenzó en febrero con el UAE Tour, donde ganó las etapas 1 y 6, además de conquistar la clasificación general y el título de los jóvenes. Posteriormente, consiguió el tercer lugar de la Strade Bianche y se proclamó campeón de la Tirreno-Adriatico, tras ganar la sexta etapa y adjudicarse también las clasificaciones por puntos y de jóvenes. Con este resultado se convirtió en el primer mexicano en conquistar la carrera italiana y en su vencedor más joven desde 2006.

La progresión sufrió una interrupción durante la Vuelta al País Vasco, cuando una caída en la tercera etapa le provocó una lesión muscular en el muslo derecho. Del Toro permaneció casi dos meses sin competir. Sin embargo, regresó en junio para ganar las etapas 7 y 8 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes y otro triunfo en la general. Su ataque decisivo en Plateau de Solaison confirmó que había recuperado su nivel competitivo antes de afrontar el Tour de France.

El Tour de France, la gran hazaña de Isaac del Toro en 2026

El momento más importante de su temporada llegó en julio, durante su debut en el Tour de France. Del Toro se convirtió en el tercer mexicano en participar en la competencia, después de Raúl Alcalá y Miguel Arroyo, y terminó con una ausencia nacional de 29 años. En la segunda etapa, con llegada en Barcelona, consiguió una victoria histórica que lo convirtió en el segundo ciclista mexicano en ganar una jornada de la Grande Boucle, después de Alcalá en 1990. El ensenadense completó las tres semanas con el tercer lugar de la clasificación general, a 9:42 de Tadej Pogačar, y conquistó el maillot blanco como mejor joven.

Su actuación también incluyó cuatro podios individuales de etapa y nueve resultados entre los diez mejores. Fue el primer mexicano en subir al podio final del Tour de France, un resultado que amplió el alcance de una campaña en la que ya había ganado tres vueltas WorldTour por etapas.

Los últimos triunfos y los récords de Del Toro

Tras el Tour, Del Toro mantuvo su protagonismo en el cierre del verano. Ganó el prólogo y la clasificación general del Lidl Deutschland Tour, convirtiéndose en el primer mexicano en conquistar la competencia alemana. Posteriormente, se impuso en el Grand Prix Cycliste de Montréal, donde derrotó al francés Paul Seixas en el esprint final. Fue su duodécima victoria de 2026 y se convirtió, con 22 años, en el ganador más joven de la clásica canadiense desde su creación en 2010.

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El mexicano también destacó en los Campeonatos Mundiales celebrados en Montréal, donde terminó sexto en la contrarreloj individual y quinto en la prueba de ruta élite. En conjunto, su temporada dejó marcas inéditas: primer mexicano campeón de Tirreno-Adriatico, primer podio nacional en el Tour de France, segundo ganador mexicano de una etapa y del maillot blanco, y primer campeón mexicano del Deutschland Tour. Además, sus cuatro títulos de clasificación general confirmaron su capacidad para competir en diferentes terrenos y formatos.

El calendario terminó con un puesto 82 en Gran Piemonte y el 28 en Il Lombardia, después de que las molestias de rodilla limitaran su rendimiento durante las últimas competencias. Ahora, Del Toro tendrá un periodo de descanso y recuperación antes de preparar la temporada 2027, en la que buscará dar continuidad a los resultados que lo establecieron como uno de los principales referentes del ciclismo mexicano a nivel internacional.