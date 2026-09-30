Dodgers todavía no tiene rival: Phillies sobrevive en extra innings y obliga al Juego 3 ante Atlanta

Philadelphia estuvo a seis outs de la eliminación, pero ganan el Juego 2 ante los Braves en la lucha por ser el rival de Dodgers en la Serie Divisional

Phillies vence a los Braves en el Juego 2 | Brett Davis-Imagn Images

Los Phillies viven para ver un día más. Caminaron al borde del precipicio en el Juego 2 de la Serie de Comodines de la Liga Nacional en Atlanta, estando a seis outs de la eliminación, pero con cuadrangulares espalda con espalda de Kyle Schwarber y Bryce Harper mandaron el partido a extra innings, venciendo 4-3 a los Braves en 10 entradas, cortesía del cuadrangular solitario de Alec Bohm. Dodgers tendrá que esperar 24 horas más para conocer a su rival en la Serie Divisional del Viejo Circuito.

El Juego 2 de la Serie de Comodines de la Liga Nacional tuvo un gran duelo de pitcheo entre los abridores Tyler Mahle y Cristopher Sánchez. Ambos permitieron una carrera en la primera entrada, pero la pizarra seguía 1-1 en la baja de la séptima, cuando explotó el dominicano de los Phillies.

Una entrada antes, Sánchez salvó la plana al poner fuera a Michael Harris II con casa llena, pero no pudo repetir el acto de escapismo. Con dos outs y corredor en segunda, Drake Baldwin pegó imparable para el 2-1. Phillies optó por dar pasaporte intencional para llenar la casa con un out, pero un elevado de sacrificio de Matt Olson puso el 3-1 en la pizarra.

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Philadelphia veía de cerca el final de su temporada, pero sus hombres de experiencia respondieron a la hora de la verdad. Kyle Schwarber recibió a Dylan Lee extendiendo el turno y en séptimo lanzamiento, la desapareció por el derecho central. Tres lanzamientos después, Bryce Harper repitió la dosis para poner el juego 3-3.

Así nos fuimos a la décima entrada, en la que Alec Bohm terminó la remontada con cuadrangular solitario para el 4-3.

ALEC'S BOHM RUN GIVES US THE LEAD IN EXTRAS pic.twitter.com/tmlFqG9IrY — Philadelphia Phillies (@Phillies) September 30, 2026

Atlanta tuvo la carrera del empate en posición de anotar con dos outs. Los Braves mandaron a Dominic Smith como emergente y se fue ponchado en revisión pedida por la batería visitante.

Dodgers tendrá que esperar un día más para conocer a su rival en la Serie Divisional, que iniciará el sábado en Los Angeles. Se juega mañana el tercero de esta Serie de Comodines en Atlanta, con el playball programado para las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

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La victoria fue para Andrew Painter, quien entró en la octava y colgó tres ceros pese a permitir tres imparables y una base por bolas. La derrota es para el colombiano Didier Fuentes, quien trabajó 1.1 entradas.

Bryce Harper pegó dos hits en cinco turnos, con dos carreras impulsadas. Kyle Schwarber impulsó una carrera y Alec Brohm otra más con su cuadrangular solitario, en una tarde en la que Philadelphia pegó 12 imparables. Por Atlanta, Drake Baldwin se fue de 2-5 y una impulsada. Mauricio Dubón también pegó dos imparables en cinco turnos al bat, mientras que Matt Olson produjo dos de las carreras de los locales.