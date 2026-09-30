José Bolaños revela cómo recibió su primera convocatoria con Guatemala

Guatemala afrontará sus próximos compromisos contra Surinam con tres puntos en el Grupo B de la Concacaf Nations League.

José Bolaños tendrá su primera experiencia en el seleccionado | Faceobook: Mixco

José Ramón Bolaños vive sus primeros días como jugador de la Selección de Guatemala luego de ser convocado por Luis Fernando Tena para los próximos compromisos frente a Surinam por la Concacaf Nations League. El atacante de Deportivo Mixco recibió su primer llamado a la selección absoluta ante las bajas que afectan al plantel.

La noticia llegó mientras Bolaños cumplía con su rutina habitual en Mixco. En una entrevista con ESPN, contó que Fabricio Benítez fue el encargado de comunicarle la decisión. “Fui a entrenar a Mixco y antes que iniciara el entreno, me habló Chapa (Fabricio Benítez) y me comentó que me habían llamado y que tenía que presentarme al CAR. Estoy muy contento, porque es algo que desde niño uno sueña, representar a su país; siempre con mi hermano lo hemos hablado, que algún día esperamos estar aquí juntos”.

El futbolista de 21 años reconoció que el llamado lo tomó por sorpresa, aunque mantenía expectativas después de haber trabajado anteriormente con la Bicolor. “La verdad es que no me la esperaba, pero tenía un poco de esperanza porque sentí que la semana que estuve entrenando aquí había hecho las cosas bien y entonces dije: “Si pasa algo, podría ser tomado en cuenta“.

José Bolaños recuerda un momento clave de su carrera

Bolaños también repasó el camino que atravesó antes de recibir esta oportunidad. El atacante pasó por un período sin equipo hasta que apareció Jean Márquez, quien le permitió encontrar un lugar en Deportivo Mixco y continuar desarrollando su carrera profesional.

“Llegó un punto de mi carrera que se complicó porque yo no tenía equipo y casualmente, por algo pasan las cosas, me vio Jean Márquez y me llevó a Mixco. Las personas más importantes en mi carrera han sido mi familia y Márquez porque él me abrió las puertas en Mixco”, explicó Bolaños durante la entrevista.

Sus actuaciones con los chicharroneros terminaron por colocarlo entre las alternativas consideradas por Luis Fernando Tena. La convocatoria también se produce en un momento en el que Guatemala debe realizar modificaciones en su plantel, con Óscar Santis afectado por una lesión y Darwin Lom suspendido por acumulación de tarjetas.

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Sobre lo que espera de esta primera experiencia con la selección absoluta, Bolaños señaló: “Quiero disfrutar y agradecerle a Dios, absorber lo positivo de cada jugador y si se me da la oportunidad tratar de hacerlo de la mejor manera y sumar a la selección porque al final esa es la meta de cada uno”.

Guatemala afrontará sus próximos compromisos contra Surinam con tres puntos en el Grupo B, luego de registrar una derrota frente a Jamaica y una victoria ante El Salvador. Para Bolaños, la convocatoria representa la posibilidad de disputar sus primeros minutos con la Azul y Blanco y comenzar su recorrido con la selección mayor.

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