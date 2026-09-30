Mapa BTS en Colombia: ¿Dónde está la zona ARMY, el escenario y otras secciones en El Campín de Bogotá?

Colombia se viste de gala para recibir uno de los conciertos más esperados de todo el 2026. BTS se toma el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

BTS: el regreso del fenómeno global | @BTS_jp_official

Falta muy poco para que la capital de la república de Colombia vibra al ritmo de la banda de BTS. El grupo musical asiático ha sido todo un fenómeno en el territorio ‘cafetero’ y más de 60 mil personas estarán viviendo en carne propia la magia de sus canciones. Este 2 y 3 de octubre, Bogotá alberga uno de los conciertos más esperados de todo el año.

¿A qué hora empiezan los conciertos de BTS en Bogotá el 2 y 3 de octubre?

Los conciertos de BTS que tendrán lugar en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá el primer fin de semana del antepenúltimo mes del año 2026, darán inicio a partir de las ocho de la noche, horario colombiano. Ambas fechas tendrá la misma hora de inicio.

¿Cómo ubicar la zona ARMY y otras localidades en El Campín? Mapa completo y escenarios

La ARMY Zone no corresponde a una localidad adicional dentro del estadio El Campín. Este espacio está destinado a las actividades de los fanáticos que cuentan con la membresía oficial de ARMY. Durante la gira BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ se han establecido áreas para los integrantes del BTS GLOBAL OFFICIAL FANCLUB ARMY MEMBERSHIP, de acuerdo con las pautas de la organización.

Por este motivo, quienes tengan esta membresía deben estar atentos a las indicaciones oficiales para los conciertos de BTS en Bogotá, donde se informarán los requisitos y el funcionamiento de este espacio. En cuanto a las localidades del estadio El Campín, el mapa contempla una zona VIP en la gramilla alrededor del escenario, mientras que las demás ubicaciones estarán distribuidas en las tribunas.

Las localidades para los conciertos de BTS en Bogotá son:

VIP (gramilla)

Occidental Baja

Oriental Baja

Occidental Alta

Oriental Alta

Norte Alta

Oriental Norte Alta

Sur Alta

Oriental Sur Alta

Norte Baja

Oriental Norte Baja

Sur Baja

La ubicación de cada asistente dependerá de la localidad y el sector señalados en su boleta. En la gramilla, el público estará alrededor de la estructura central, mientras que las demás localidades estarán ubicadas en las tribunas de El Campín.

¿Cómo será el escenario de BTS y dónde estará?

El escenario de BTS estará en el centro de la cancha de El Campín y tendrá una configuración de 360 grados. De esta manera, el público estará distribuido alrededor de la estructura y los integrantes de BTS podrán acercarse a diferentes zonas del estadio. La estructura principal tendrá una altura de 14,7 metros, mientras que la plataforma central tendrá una extensión de 17 metros.

La producción del concierto requerirá aproximadamente 9,5 kilómetros de cableado eléctrico y una potencia de 9.660 kilo voltamperios. Las pantallas LED también harán parte del escenario. En total, contarán con más de 50 millones de píxeles, como parte de la escenografía que podrá ser observada desde los diferentes sectores del estadio.

En el centro del escenario habrá una estructura inspirada en el pabellón Gyeonghoeru del Palacio Gyeongbokgung de Seúl. Desde este punto se extenderán cuatro pasarelas que representan los cuatro trigramas de la bandera de Corea del Sur: geon, gon, gam y ri. Con esta distribución, el escenario estará ubicado en el centro de la cancha y la zona VIP rodeará la estructura. Las demás localidades estarán ubicadas en las tribunas de El Campín, de acuerdo con el sector indicado en cada boleta.

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