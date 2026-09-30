Los mexicanos arrancan con derrota en el Wildcard y quedan contra la pared

Isaac Paredes, Jarren Durán y Javier Assad necesitan ganar este miércoles para seguir con vida

Los mexicanos contra las cuerdas en las Grandes Ligas | AFP

La ronda de comodines comenzó este martes 29 de septiembre con presencia mexicana, aunque el primer saldo fue adverso. Isaac Paredes, Jarren Durán y Javier Assad participaron con Astros, Red Sox y Cubs, respectivamente, y los tres equipos perdieron, por lo que este miércoles enfrentarán juegos con margen mínimo de error.

El formato corto de esta fase aumenta la presión. Cada serie se disputa al mejor de tres, así que una segunda derrota dejaría fuera a cualquiera de estos clubes y pondría fin a la participación de los mexicanos involucrados en esta instancia. Para los tres, el Juego 2 será prácticamente una final adelantada.

Isaac Paredes tuvo una oportunidad clave con Houston

El primero en entrar en escena fue Isaac Paredes, quien disputó su primer encuentro de postemporada con Houston. El infielder sonorense conectó un imparable en cuatro turnos oficiales durante la derrota frente a los White Sox, aunque no consiguió producir cuando tuvo una de las oportunidades más importantes del partido.

Paredes llegó a la caja de bateo en la octava entrada con corredores en las esquinas y con Houston todavía en busca de una reacción. Sin embargo, terminó ponchado y los Astros no pudieron completar la remontada. Ahora el equipo texano necesita ganar para evitar una eliminación temprana.

Jarren Durán batalló ante el pitcheo de los Yankees

En el Bronx, Jarren Durán vivió una jornada complicada con Boston frente a un Cam Schlittler que controló a la ofensiva de los Red Sox. El mexicano tuvo tres apariciones: se ponchó en una, consiguió la única base por bolas que otorgó el abridor de los Yankees y cerró su actuación con un rodado a la segunda base.

Su presencia para el segundo encuentro no está completamente asegurada desde el arranque. Nueva York anunció a un pitcher zurdo para este miércoles, por lo que existe la posibilidad de que Durán comience en la banca dependiendo del planteamiento que decida utilizar Boston.

Javier Assad sufrió ante la ofensiva de San Diego

El otro mexicano que tuvo actividad fue Javier Assad, quien ingresó como relevista por los Cubs en Petco Park. El derecho de Tijuana tomó la pelota en el quinto episodio después de la salida de Matthew Boyd, pero no logró frenar el ataque de San Diego.

Assad terminó con dos tercios de entrada, dos imparables permitidos y tres carreras, dos de ellas limpias, dentro de una noche complicada para el relevo de Chicago.

Cuatro mexicanos ya esperan en la Serie Divisional

Mientras Paredes, Durán y Assad intentan prolongar su temporada, otros mexicanos ya tienen asegurada presencia en la siguiente ronda con sus equipos. Jonathan Aranda y Manuel Rodríguez esperan con Tampa Bay, mientras Joey Ortiz y JoJo Romero lo hacen con Milwaukee, aunque su participación definitiva dependerá de que sean incluidos en los rosters oficiales para la Serie Divisional.

Te puede interesar: