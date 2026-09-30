Bryan Ruiz cambia su postura y sorprende al hablar de su futuro en Costa Rica

El exfutbolista tomó el cargo después de la salida de Fernando Batista por malos resultados.

Bryan Ruiz comenzó su interinato, ¿seguirá? | X: @laselecrc_

Bryan Ruiz asumió de manera interina la Selección de Costa Rica con un acuerdo inicial para dirigir los partidos frente a Nicaragua y Haití. El exfutbolista tomó el cargo después de la salida de Fernando Batista y, aunque su etapa estaba prevista hasta el domingo, dejó abierta la posibilidad de analizar qué sucederá posteriormente.

Durante una conferencia de prensa, Ruiz explicó que inicialmente descartó cualquier posibilidad de permanecer como entrenador de la Tricolor debido a cuestiones personales. “De entrada fue un rotundo no por el hecho de la situación personal que ustedes conocen”, manifestó el actual técnico del seleccionado costarricense.

Sin embargo, una conversación con Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, le permitió considerar las diferencias entre conducir diariamente un club y trabajar al frente de una selección. “Ante la exposición de don Osael de que las selecciones se trabajan diferente a los equipos, es una buena lógica”, explicó.

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Bryan Ruiz analiza las diferencias entre un club y la Selección

El entrenador detalló por qué actualmente encuentra dificultades para asumir un proyecto permanente en un equipo. “En equipo tengo que estar todas las semanas, todos los entrenamientos, todas las semanas en concentración posiblemente, estar viajando todo el tiempo”, señaló sobre las exigencias habituales de ese trabajo.

Ruiz considera que la dinámica de una selección presenta otras características. “Es más un trabajo de estar yendo a los estadios a ver partidos, seguir dándoles seguimiento a los jugadores, analizando rivales con videos, entonces es un trabajo un poco más accesible en la situación personal que yo manejo”.

Pese a reconocer esas diferencias, Ruiz aclaró que todavía no tomó una decisión sobre continuar en Costa Rica una vez finalizado el interinato. Su atención permanece en los dos encuentros para los que asumió inicialmente y todavía no proyecta qué ocurrirá después.

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“No he pensado en lo que es continuar en la Selección después de estos dos partidos. Yo estoy aquí hasta el domingo y después no sé qué pasará porque no lo he pensado”, afirmó. Además, recordó que convertirse en seleccionador tampoco era un objetivo inmediato dentro de sus planes.

“Lo de la Sele tampoco es algo que he buscado, no es algo que busco todavía. Yo creo que las cosas tienen que irse dando a su tiempo”. Por ahora, Bryan Ruiz tiene como prioridad los partidos de Costa Rica ante Nicaragua y Haití. Una vez terminado el segundo compromiso, deberá definirse si concluye su interinato o si existe la posibilidad de analizar su continuidad.

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