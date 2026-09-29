Las claves de los Comodines MLB 2026: abridores, figuras y cuentas pendientes

Las Grandes Ligas inician su camino hacia octubre con cuatro enfrentamientos que mezclan rivalidades históricas, equipos consolidados y nuevas figuras que buscan sorprender

Arrancan los Playoffs de las Grandes Ligas | @MLB

Los Playoffs de las Grandes Ligas entran en escena con cuatro Series de Comodines que definirán a los equipos que mantendrán vivo el objetivo de llegar a la Serie Mundial 2026. El formato al mejor de tres partidos reduce el margen de maniobra y coloca desde el primer lanzamiento bajo presión a Yankees, Red Sox, Astros, White Sox, Padres, Cubs, Phillies y Braves.

La primera ronda ofrece enfrentamientos con antecedentes recientes, rivalidades divisionales y contrastes entre planteles. Nueva York y Boston vuelven a encontrarse después de lo sucedido hace un año; San Diego y Chicago también tienen cuentas pendientes, mientras Houston apuesta por la experiencia acumulada durante la última década y Atlanta busca aprovechar una de las mejores temporadas de Chris Sale.

Yankees y Red Sox vuelven a cruzarse en el camino

El Bronx será escenario de otro capítulo entre Yankees y Red Sox, esta vez con un boleto a la Serie Divisional frente a los Rays en disputa. Nueva York tiene en su rotación una de sus principales armas y comenzará con Cam Schlittler, seguido por Max Fried, mientras Gerrit Cole está contemplado para un eventual tercer encuentro.

Schlittler conoce bien lo que significa enfrentar a Boston en octubre. Hace un año dejó a los Medias Rojas sin carrera durante ocho entradas y acumuló 12 ponches en la actuación que terminó con la temporada de su rival. Para esta edición llega después de una campaña de 14 victorias, seis derrotas y efectividad de 1.95.

Boston, sin embargo, ya demostró durante el calendario regular su capacidad para recuperarse. Los Red Sox llegaron a encontrarse 15.5 juegos detrás en su división a mediados de junio, pero cambiaron el rumbo de su temporada. Uno de los momentos que impulsaron esa reacción fue precisamente una barrida de cuatro encuentros sobre los Yankees en Fenway Park.

Houston pone a prueba el poder de los White Sox

Los Astros regresan a la postemporada tras un año de ausencia y lo hacen después de conquistar por octava ocasión en 10 campañas la División Oeste de la Liga Americana. José Altuve, Yordan Álvarez y Jeremy Peña forman parte de un núcleo que ya conoce las exigencias de octubre y que ahora tendrá enfrente a uno de los equipos que irrumpieron durante la temporada.

Chicago encuentra buena parte de su amenaza en el poder de Munetaka Murakami y Miguel Vargas. El primero cerró su temporada de novato con 35 cuadrangulares y el cubano añadió 33. Esa capacidad para cambiar un partido con un batazo será puesta a prueba desde el inicio ante un Houston que no recurrirá a un abridor tradicional para comenzar la eliminatoria.

AJ Blubaugh recibirá la pelota por los Astros dentro de un plan que involucrará al bullpen. El derecho acumuló 27 apariciones como relevista de al menos dos innings, la cifra más alta de las Mayores durante la temporada, y además enfrentó tres veces a Chicago sin admitir carrera en cuatro entradas de trabajo.

Padres buscan cambiar la historia frente a los Cubs

La eliminación de hace un año todavía forma parte del contexto para San Diego. Padres y Cubs disputaron tres encuentros separados por apenas una carrera en el marcador acumulado, y ahora la revancha se trasladará al Petco Park. Quien supere esta serie tendrá como siguiente rival a los Cerveceros.

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San Diego cerró septiembre con resultados que le permitieron subir en la clasificación del Comodín y confiará el primer partido a Michael King, quien terminó 12-10 con efectividad de 3.21. Chicago responderá con Matthew Boyd, dueño de una marca de 10-5 y efectividad de 3.91, mientras mantiene bajo observación a Kevin Gausman por molestias en el hombro con el que no lanza.

Sale encabeza a Atlanta ante unos Phillies con dudas en el montículo

La ronda también entregará otro episodio entre Bravos y Phillies, rivales de la División Este que se medirán en postemporada por tercera ocasión en cinco años. Atlanta conquistó su división por séptima vez en las últimas nueve campañas, aunque Filadelfia ya sabe lo que significa eliminar a los Bravos después de hacerlo en 2022 y 2023.

Filadelfia afrontará el primer encuentro con una situación particular alrededor de Jesús Luzardo. El zurdo no abre un partido desde el 7 de septiembre debido a una inflamación en el hombro izquierdo, por lo que su participación no está planteada como una apertura convencional. Andrew Painter aparece como otra pieza que podría ser utilizada para completar el trabajo desde la lomita.

Atlanta, en cambio, colocará la pelota en las manos de Chris Sale, quien terminó la campaña con efectividad de 2.16 y registró 2.08 en 26 entradas contra los Phillies. El contraste aparece al revisar sus antecedentes en octubre: el zurdo tiene efectividad de 7.24 en siete aperturas de playoffs, una cifra que intentará modificar en el comienzo de una postemporada donde cada serie puede terminar en apenas dos noches.

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