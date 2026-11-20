Donald Trump otorgó un perdón póstumo a Pete Rose por delitos fiscales, aunque su ingreso al Salón de la Fama dependerá de una votación

Donald Trump le otorga el perdon a Pete Rose | Reuters/ GETTY IMAGES VIA AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves 19 de noviembre que otorgó un perdón póstumo a Pete Rose, quien falleció en octubre de 2024 y mantiene el récord de imparables en la historia de las Grandes Ligas. La medida corresponde a los delitos fiscales por los que el exbeisbolista fue condenado en 1990, aunque no modifica directamente las decisiones que tomó la MLB sobre su participación en el béisbol.

Trump dio a conocer la determinación a través de su cuenta de Truth Social, mientras regresaba de una gira por Asia. En su publicación, el mandatario reconoció la trayectoria de Rose y cuestionó que no haya sido incorporado al Salón de la Fama de Cooperstown. Sin embargo, el indulto presidencial no garantiza su ingreso al recinto, ya que ese procedimiento depende de los organismos encargados de seleccionar a sus integrantes.

Rose fue condenado en 1990 después de declararse culpable de presentar declaraciones de impuestos federales con información falsa. Como consecuencia, recibió una sentencia de cinco meses de prisión, una multa de 50 mil dólares y la obligación de cumplir mil horas de servicio comunitario. El perdón concedido por Trump se relaciona exclusivamente con estos delitos y no con las sanciones que enfrentó durante su trayectoria deportiva.

MÁS INFORMACIÓN: Randy Arozarena conquista su primer Bate de Plata y se une a los latinos premiados en la MLB

El exjugador construyó su carrera principalmente con los Cincinnati Reds, organización con la que conquistó dos títulos de Serie Mundial durante la década de 1970. También obtuvo el reconocimiento como Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 1973 y fue elegido en 17 ocasiones para el Juego de Estrellas. Además, recibió el premio al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 1975 y pasó por los Philadelphia Phillies y los Montreal Expos.

I have just given a Complete and Total Pardon to the Late, Great Pete Rose, a true Baseball SUPERSTAR & LEGEND, whose record of 4,256 Hits in a Season will never be broken. In addition, Pete played 3,562 career games (Highest Ever!), had 1,314 Runs batted in, 160 Home Runs, a .303 Batting Average, was a 17x All-Star, 3x World Series Champion, NL MVP, World Series MVP, NL Rookie of the Year, 2x Recipient of the Gold Glove Award, Silver Slugger Award, Roberto Clemente Award, 3x NL batting champion and, just like the Great Roger Clemens, who won 354 games, was treated terribly by Major League Baseball in not allowing him to go into the Baseball Hall of Fame. Politics, I guess! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP ( TS: Nov 19 2026, 4:11 PM ET )​​​​​​​​‍‌​​‌‌‌​‌‌‍‍‍‍‌‌‌​‌‍‌‍​‌‍​​​‌‍‌‍‍‍‍‍ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 19, 2026

Con 4,256 imparables a lo largo de su carrera, Rose continúa como el líder histórico de hits en las Grandes Ligas. No obstante, su relación con el béisbol cambió en 1989, cuando una investigación determinó que había realizado apuestas en partidos de la MLB, incluidos encuentros de Cincinnati mientras se desempeñaba como entrenador.

El entonces comisionado Bart Giamatti determinó su suspensión de por vida, una sanción que posteriormente impidió que fuera considerado para ingresar al Salón de la Fama. Rose reconoció que había apostado en partidos de béisbol en su autobiografía publicada en 2004.

¿Qué significa el perdón de Donald Trump para Pete Rose?

La decisión de Trump elimina las consecuencias jurídicas federales asociadas a la condena fiscal de Rose en los términos del indulto, pero no representa una absolución de las acusaciones relacionadas con las apuestas ni obliga a las Grandes Ligas a modificar sus determinaciones.

El presidente estadounidense había adelantado el 9 de noviembre su intención de conceder el perdón. Al anunciarlo, también manifestó su desacuerdo con el trato que recibió Rose por parte de las autoridades del béisbol y con su ausencia del Salón de la Fama.

Sin embargo, las facultades presidenciales para conceder indultos corresponden al ámbito federal. Por esa razón, Trump no tiene autoridad para ordenar la incorporación de Rose al Salón de la Fama, cuya selección se rige por procedimientos establecidos por la institución.

¿Pete Rose podrá ingresar al Salón de la Fama de la MLB?

La posibilidad de que Pete Rose sea incorporado al Salón de la Fama cambió antes del anuncio presidencial. En mayo de 2025, las Grandes Ligas retiraron al exjugador de la lista de personas declaradas permanentemente inelegibles, después de su fallecimiento.

Esta modificación permitió que Rose volviera a ser considerado dentro de los procesos de selección de Cooperstown, aunque su ingreso todavía depende de una votación.

El siguiente paso está previsto para diciembre de 2027, cuando un comité encargado de revisar figuras de otras épocas del béisbol deberá anunciar una lista de ocho candidatos que podrán ser evaluados por el Comité de la Era del Béisbol Clásico.

Rose no podrá ser considerado para ingresar antes de ese proceso. Incluso si aparece entre los candidatos, necesitará obtener los votos establecidos por el Salón de la Fama para conseguir su incorporación.

De esta manera, el perdón presidencial cierra un capítulo relacionado con sus antecedentes fiscales, pero el reconocimiento de Pete Rose en Cooperstown continuará dependiendo de una decisión de las autoridades del Salón de la Fama, sin intervención directa del gobierno estadounidense.