En Claro Sports les traemos todos los detalles para que aproveche de manera segura y confiable esta jornada.

Black Friday 2026 Colombia/ Internet.

En la cultura colombiana es muy normal que se llega la época de fin de año o también llamada decembrina, en la cual la población se desborda a comprar cualquier tipo de productos, regalos o demás souvenirs para sus familiares o amigos, así como se recibe dinero, al mismo tiempo se gasta. Por tal motivo llegan los Black Friday para hacer de más fácil acceso este tipo de adquisiciones. En Claro Sports les traemos todos los detalles de lo que será esta jornada en el país.

¿Cuándo es el Black Friday 2026 en Colombia?

Exactamente el Black Friday 2026 en Colombia será el próximo viernes 27 de noviembre, a esta campaña se unen también otras como el Cyber Monday que será el lunes 30 de noviembre. Distintas empresas también tendrán promociones por estos días, como Éxito del 13 de noviembre al 2 de diciembre, Falabella del 17 de noviembre al 2 de diciembre y Alkosto sus Black Days del 19 de noviembre al 4 de diciembre.

¿Qué productos podrá comprar con descuentos durante el Black Friday en Colombia?

Productos de moda y calzado.

Tecnología y electrónica.

Electrodomésticos.

Artículos para el hogar.

Belleza y cuidado personal.

Juguetes.

Entretenimiento.

Viajes.

¿De un solo pago o a cuotas? Qué conviene más en el Black Friday

Lo más recomendable en estas promociones es realizar sus compras a una sola cuota, ya que en algunas ocasiones hay descuento por la compra a un solo pago. La única forma conveniente para que sirva a varias cuotas, es si en dicha tarjeta o medio de pago, no le cobran intereses al comprador.

Consejos para no caer en estafas durante el Black Friday Colombia 2026

Verificar que las páginas en las cuales están comprando, sean las oficiales de la compañía o supermercado de cadena.

Evitar entregar la información de sus tarjetas a personas o páginas no autorizadas.

No entregun sus contraseñas a personas no autorizadas.

Desconfiar en las ofertas demasiado económicas, tener en claro una base de precios para el producto deseado.

Guardar las facturas de sus compras para futuros inconvenientes o para la solución de cualquier problema.

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