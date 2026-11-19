El jugador estaría buscando salir.

Darwin Lom, durante el calentamiento. (FFG)

El futuro de Darwin Lom en The Strongest aparece rodeado de incertidumbre después de un período que combinó goles, convocatorias con Guatemala y una pérdida de protagonismo en su club. El delantero había conseguido consolidarse en el fútbol boliviano, pero su situación cambió después de participar en la fase de grupos de la Concacaf Nations League. Ahora, tras una nueva convocatoria, circulan versiones sobre una posible salida.

Antes de incorporarse al seleccionado en septiembre, Lom acumulaba diez goles y dos asistencias en 18 partidos y se había convertido en uno de los jugadores más desequilibrantes de The Strongest. Su rendimiento tenía un valor especial porque la adaptación no había sido sencilla. Después de atravesar ese proceso, el atacante empezaba a encontrar continuidad y a responder con una producción importante para su equipo.

Ese buen momento también tuvo continuidad con Guatemala. Luis Fernando Tena lo convocó para la fase de grupos de la Nations League y el delantero aportó un gol y una asistencia en tres encuentros, colaborando en la clasificación a cuartos de final. La selección terminó primera de su grupo y Lom regresó a Bolivia con la expectativa de retomar el lugar que había ganado antes de viajar.

Sin embargo, la vuelta al club presentó un escenario diferente. Antonio Zago lo relegó al banquillo durante tres partidos consecutivos, una decisión que sorprendió al futbolista, especialmente porque su ausencia por la convocatoria estaba acordada. Lom no ocultó su disconformidad, aunque aceptó la determinación del entrenador y esperó una oportunidad para volver a demostrar su valor.

Cuando dispuso de 45 minutos frente a San José de Oruro, respondió con un doblete en la victoria por 4-2. Fue una actuación que volvió a poner en primer plano su capacidad goleadora y le permitió recuperar la titularidad para el siguiente compromiso. Después de varios encuentros con menor participación, el guatemalteco encontró en los goles su mejor argumento para regresar al equipo.

La siguiente presentación, sin embargo, terminó con una derrota por 4-1 frente a Always Ready, en la que no consiguió convertir. Consultado por su situación, Lom expresó su sorpresa por haber perdido espacio después del viaje con Guatemala, aunque también manifestó respeto por las decisiones del técnico. Sus declaraciones hicieron pública una diferencia de criterios sobre el manejo de su participación.

Después llegó una nueva convocatoria de Tena, esta vez para disputar los cuartos de final de la Nations League. Tras su regreso a Bolivia comenzaron a circular versiones que señalan que Zago no lo tendría en cuenta para lo que viene y que sus palabras no habrían caído bien en el entrenador brasileño. Por ahora, esas informaciones no equivalen a una confirmación sobre su futuro ni permiten dar por terminada su etapa en el club.

En ese contexto también aparece la posibilidad de que el delantero busque una salida para recuperar continuidad. El contraste es marcado: pasó de consolidarse como una referencia ofensiva a enfrentar dudas sobre su lugar en el plantel. Lom tiene los goles como respaldo, pero necesita saber qué espacio tendrá en The Strongest antes de definir los próximos pasos de su carrera.

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