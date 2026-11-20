El exreceptor de los 49ers recordó en exclusiva con Claro Sports su experiencia en Londres 2012, sus dos carreras deportivas y el futuro olímpico del flag football

Marquise Goodwin ha competido en dos de los escenarios más exigentes del deporte mundial: los Juegos Olímpicos y la NFL. Antes de convertirse en receptor profesional, el estadounidense representó a su país en salto de longitud durante Londres 2012, después de conquistar las pruebas de selección olímpica con una marca que habría sido suficiente para ganar el oro en aquella edición.

En entrevista exclusiva con Claro Sports, durante su visita a la Ciudad de México para el partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings y el festejó de su cumpleaños 36, recordó lo que representó competir bajo la bandera estadounidense y la experiencia de codearse con la élite del deporte. “Es una experiencia maravillosa poder representar a tu país en un escenario mundial”.

De campeón mundial juvenil a representante olímpico de Estados Unidos

La historia de Goodwin en el atletismo comenzó mucho antes de su llegada a la NFL. Durante su etapa escolar en Texas destacó en las pruebas de velocidad y saltos, hasta convertirse en una de las principales promesas estadounidenses. En 2008, con apenas 17 años, conquistó dos medallas de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo. Se proclamó campeón de salto de longitud y también integró el relevo estadounidense ganador de los 4×100 metros.

Posteriormente ingresó a la Universidad de Texas, donde combinó el fútbol americano con el atletismo. Su desarrollo como saltador lo llevó a conseguir dos campeonatos nacionales universitarios al aire libre, en 2010 y 2012, además de múltiples títulos de la conferencia Big 12.

Su consagración llegó en las pruebas de selección olímpica de Estados Unidos de 2012. Registró un salto de 8.33 metros en su último intento, con el que ganó la competencia y aseguró su clasificación a Londres. Ese mismo año se convirtió en el primer atleta universitario desde 1960 en ganar tanto el campeonato nacional de la NCAA como las pruebas de selección olímpica estadounidenses en salto de longitud.

Londres 2012: el salto que pudo valer una medalla de oro

Goodwin llegó a sus primeros Juegos Olímpicos como uno de los candidatos a competir por el podio. Su marca de 8.33 metros en las pruebas estadounidenses superaba los 8.31 metros con los que el británico Greg Rutherford terminaría conquistando el oro olímpico.

En la ronda clasificatoria de Londres, el estadounidense consiguió un salto de 8.11 metros en su primer intento y avanzó directamente a la final. Sin embargo, en la competencia por las medallas no pudo repetir sus mejores registros. Su salto más largo fue de 7.80 metros, resultado que lo dejó en la décima posición, fuera de la ronda definitiva de los ocho mejores.

Al recordar aquella experiencia, el exreceptor destacó que representar a Estados Unidos significó mucho más que buscar una medalla. “Eso era lo que más me interesaba: estar en contacto y conectado con diferentes personas de diferentes lugares“.

De Londres al Draft de la NFL: dos carreras al máximo nivel

Un año después de su participación olímpica, comenzó una nueva etapa profesional cuando los Buffalo Bills lo seleccionaron en la tercera ronda del Draft de la NFL de 2013, con la elección número 78.

Su velocidad, capacidad de aceleración y explosividad lo convirtieron en una opción para atacar las zonas profundas del campo y participar en los equipos especiales. Las mismas cualidades que lo habían llevado a competir contra los mejores saltadores del mundo le permitieron construir una carrera como receptor.

Después de cuatro temporadas en Buffalo, llegó a los San Francisco 49ers en 2017, donde vivió su mejor campaña estadística en la NFL: consiguió 56 recepciones, 962 yardas y dos touchdowns. Pero su desarrollo como futbolista profesional nunca significó abandonar por completo sus aspiraciones en el atletismo.

Los intentos de Goodwin para volver a los Olímpicos

Mientras jugaba para los Bills, volvió a competir en pruebas de alto nivel de salto de longitud con la intención de clasificarse a Rio 2016. Sin embargo, durante las pruebas de selección estadounidenses de aquel verano terminó en la séptima posición, con 8.25 metros, y quedó fuera del equipo que viajó a Brasil.

Su siguiente intento llegó rumbo a Tokyo 2020, Juegos que terminaron celebrándose en 2021 por la pandemia. Para entonces, ya acumulaba ocho temporadas desde su debut en la NFL y se encontraba en la organización de los Chicago Bears. Sin embargo, terminó en la posición 19 entre 24 competidores y no logró avanzar a la final.

La incorporación del flag football al programa de Los Angeles 2028 abre una nueva posibilidad para Goodwin y otros jugadores de fútbol americano que aspiran a representar a sus países en los Juegos Olímpicos.

En mayo de 2025, los propietarios de las 32 franquicias de la NFL aprobaron por unanimidad permitir que sus jugadores participen en el torneo olímpico, mediante procesos de selección y pruebas para integrarse a las respectivas selecciones nacionales.

“Creo que mucha gente tendrá la oportunidad de vivir la misma experiencia que yo, si quieren hacerlo, si van y hacen las pruebas para entrar al equipo”, explicó. “Creo que tener fútbol americano, flag football, en los Juegos Olímpicos es esencial”, afirmó.

Incluso dejó abierta la posibilidad de probar suerte en una nueva disciplina: “Ahora tenemos fútbol americano en la mezcla y la gente se da cuenta de lo divertido que puede ser. Así que estoy emocionado de ver a dónde llega. Voy a estar muy pendiente”, agregó. “Y quién sabe, quizá haga las pruebas como receptor para los Juegos Olímpicos. No lo sé. Ya veremos”.

Durante la conversación, Goodwin también conoció los éxitos recientes de la selección mexicana femenil de flag football, que ha conquistado dos títulos en los Juegos Mundiales. El exjugador reconoció el trabajo de las atletas nacionales y sus aspiraciones para subir al podio olímpico.

“¡Tienen que hacerlo! Sí, eso es increíble. Voy a buscar información sobre eso. Pero un saludo para ellas. ¡Sigan haciéndolo!”, respondió. “Estamos en México. Estamos en un país completamente diferente, pero seguimos jugando el deporte que amamos e impactando a un grupo completamente diferente de personas“, señaló.