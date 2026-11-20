El exlinebacker de San Francisco contó a Claro Sports cómo recibió una llamada inesperada para disputar el Super Bowl XXIX y reveló su vínculo con México

Darin Jordan tiene una de las historias más particulares entre los campeones del Super Bowl. Durante la temporada de 1994 de la NFL no disputó un solo partido de pretemporada, campaña regular o Playoffs con los San Francisco 49ers. Sin embargo, una llamada después de la final de la Conferencia Nacional cambió su destino: regresó al equipo para disputar el Super Bowl XXIX y terminó conquistando el campeonato.

Más de tres décadas después, el exlinebacker recordó aquella experiencia en entrevista exclusiva con Claro Sports. Jordan mostró frente a las cámaras el anillo que recibió por aquella victoria sobre los San Diego Chargers y explicó cómo consiguió mantenerse preparado durante meses sin saber si volvería a pisar un campo de la NFL.

Una lesión, una temporada sin jugar y la llamada que cambió su carrera

Jordan había formado parte de los 49ers durante las tres temporadas anteriores, pero sufrió una lesión importante en la rodilla durante el último partido de la campaña regular de 1993, frente a los Philadelphia Eagles.

La lesión llegó en un momento complicado, cuando estaba próximo a convertirse en agente libre. Durante 1994 permaneció sin equipo mientras realizaba su rehabilitación y esperaba una nueva oportunidad en la NFL.

Para mantenerse físicamente activo, el linebacker practicó hockey sobre hielo en California. Su objetivo era recuperar la condición necesaria para responder si algún equipo necesitaba sus servicios.

La oportunidad apareció en enero de 1995, después de que San Francisco derrotara a los Dallas Cowboys en el campeonato de la Conferencia Nacional y consiguiera el boleto al Super Bowl. Las lesiones dentro del grupo de linebackers llevaron a la organización a contactar a Jordan, quien había permanecido fuera de la actividad durante toda la temporada.

“Ahora, yo soy una de quizá tres o cinco personas que no jugaron en la temporada regular, que no jugaron en la postemporada, que no jugaron en la pretemporada, sino que solamente jugaron en el Super Bowl”, explicó. “Ese año me cortaron y después me volvieron a llamar. Pero todos los días, todos los días, yo sabía que me volverían a llamar“, recordó.

“Todos los días sabía que tendría una oportunidad, una sola oportunidad, si me llamaban de regreso para jugar. Así que me preparé para ese único momento”, aseguró. “Me dijeron: ‘Oye, Darin, nuestros linebackers están lesionados. ¿Todavía puedes jugar?’. Yo dije: ‘Estoy listo desde ayer'”.

Su único partido de 1994 terminó con un anillo de campeón

El 29 de enero de 1995, los San Francisco 49ers enfrentaron a los San Diego Chargers en el Super Bowl XXIX, disputado en el Joe Robbie Stadium de Miami. Los 49ers se impusieron 49-26 y levantaron el quinto trofeo Vince Lombardi de su historia. Young fue nombrado Jugador Más Valioso del encuentro después de lanzar seis pases de touchdown, una marca que estableció el récord del Super Bowl.

“Me preparé durante toda esa temporada para algo que no sabía que iba a suceder, pero que podía suceder. Y sucedió. Así que siempre tienes que prepararte para lo que podría pasar”.

Su relación con México: una casa en Sonora y campamentos para cientos de niños

La relación de Jordan con México va mucho más allá de sus visitas como representante de los 49ers. El exjugador aseguró que tiene una propiedad en Puerto Peñasco, Sonora, y que durante los últimos años ha trabajado en la organización de campamentos para promover el fútbol americano entre niños mexicanos.

“He tenido la fortuna de venir a México muchas veces. Tengo una propiedad en Rocky Point, Puerto Peñasco, que está en Sonora”, contó. “Hemos estado organizando campamentos de fútbol americano en México durante los últimos seis años. Así que sé de primera mano que cada vez que voy y organizo mis campamentos, a estos niños les encanta”.

Su trabajo con jugadores jóvenes también le ha permitido conocer la popularidad de los 49ers en territorio mexicano, donde la franquicia mantiene una importante base de aficionados desde sus equipos campeones de las décadas de 1980 y 1990. “Cada vez que vengo a este país, aman a los 49ers”, afirmó. “Nosotros les damos cariño y ellos nos devuelven mucho más“.

Darin Jordan cree que la Ciudad de México tendrá la primera franquicia internacional de la NFL

El exlinebacker expresó su convencimiento de que la Ciudad de México reúne las condiciones para convertirse en la primera sede de un equipo de la liga fuera de Estados Unidos.

“De verdad creo que la NFL tendrá su primer equipo internacional en la Ciudad de México”, declaró. “Creo que, si hay un lugar, la Ciudad de México será el primer lugar en tener un equipo de la NFL que comience una temporada”.

La capital azteca tiene una trayectoria importante como sede de encuentros de NFL. En 2005 recibió el primer partido de temporada regular disputado fuera de Estados Unidos, cuando los Arizona Cardinals enfrentaron a los 49ers en el Estadio Aztec y se estableció un récord de asistencia.

San Francisco regresó a la capital mexicana en 2022 para jugar contra los Cardinals y volverá a presentarse el 22 de noviembre de 2026, esta vez frente a los Minnesota Vikings. Para Jordan, el crecimiento de la afición y la participación de cientos de niños en campamentos deportivos son señales del potencial que tiene el fútbol americano en el país.