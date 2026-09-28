Diez mexicanos buscan hacer historia en los playoffs de MLB 2026

Javier Assad y Jarren Durán repiten en playoffs, mientras ocho mexicanos vivirán una nueva experiencia en octubre

Los 10 mexicanos que disputarán la postemporada. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La postemporada de MLB 2026 tendrá presencia mexicana con una representación de diez peloteros que buscarán conquistar la Serie Mundial junto a sus respectivos equipos. La llamada legión azteca en Grandes Ligas aumenta respecto al año anterior y contará con jugadores con diferentes roles dentro de la pelea por el campeonato.

Entre los mexicanos que estarán presentes en los playoffs destacan elementos con experiencia reciente en esta instancia, como Javier Assad y Jarren Durán, quienes repetirán participación después de haber formado parte de la postemporada anterior.

Los representantes mexicanos estarán distribuidos entre equipos de la Liga Americana y la Liga Nacional, con presencia tanto en el pitcheo como en posiciones de campo durante la etapa más importante del calendario de Grandes Ligas.

Liga Americana: seis mexicanos buscan avanzar en octubre

La mayor presencia mexicana en los playoffs de MLB 2026 estará en la Liga Americana, donde seis jugadores forman parte de equipos clasificados.

Los Tampa Bay Rays, campeones de la División Este de la Liga Americana, contarán con dos representantes mexicanos: Jonathan Aranda, quien se desempeña como infielder, y Manuel Rodríguez, lanzador que buscará aportar desde el bullpen.

Aranda estará presente en los playoffs. | IMAGE OF SPORT / NURPHOTO VIA AFP

Los Boston Red Sox tendrán en sus filas a Jarren Durán, jardinero que volverá a disputar la postemporada después de su participación del año anterior, además del pitcher abridor Patrick Sandoval.

Por su parte, los Houston Astros, campeones de la División Oeste de la Liga Americana, contarán con el infielder mexicano Isaac Paredes, quien buscará aportar dentro de una organización acostumbrada a competir en octubre.

Los Chicago White Sox, otro de los equipos que aseguró su boleto a playoffs, tendrán al jugador de cuadro Chase Meidroth, quien intentará sumar dentro de la pelea por el campeonato.

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Liga Nacional: cuatro mexicanos buscarán brillar en playoffs

En el Viejo Circuito, tres peloteros mexicanos estarán presentes durante la postemporada 2026.

Los Milwaukee Brewers tendrán representación mexicana con Joey Ortiz, infielder, y JoJo Romero, lanzador que buscará convertirse en una pieza importante dentro del bullpen.

Los Chicago Cubs, otra de las franquicias clasificadas a octubre, contarán nuevamente con Javier Assad, quien repetirá presencia en playoffs y será una de las opciones mexicanas desde el montículo.

Finalmente, el lanzador de los San Diego Padres, Jeremiah Estrada, podría estar presente en la rotación del equipo que consiguió su boleto a la postemporada sobre el final de la campaña.

La legión mexicana busca escribir una nueva historia en MLB

Con nueve jugadores presentes, México incrementa su representación en los playoffs de MLB 2026 respecto al calendario anterior.

En la postemporada de MLB 2025, un total de ocho peloteros mexicanos o con raíces mexicanas tuvieron presencia con equipos clasificados a los playoffs. Entre ellos destacaron figuras como Alejandro Kirk, campeón divisional con los Blue Jays; Andrés Muñoz y Randy Arozarena, piezas importantes de los Mariners; además de Javier Assad, Jarren Durán, Taijuan Walker, Jeremiah Estrada y José Treviño, quienes representaron a México durante la pelea por el campeonato de Grandes Ligas. Con esta base, la representación mexicana aumentó para los playoffs de MLB 2026 con nueve jugadores.