Exatlón México 2026: ¿Quién gana la medalla varonil hoy 7 de octubre? Azules o Rojos

Después del triunfo de Ella Bucio, ahora los hombres compiten por una nueva presea dentro del reality

Azulesa y Rojos van por la medalla varonil. | @ExatlonMx

La séptima semana de Exatlón México 2026 continúa este miércoles 7 de octubre con una de las competencias individuales que puede tener peso en las próximas etapas del reality. Después de que Ella Bucio, integrante del Equipo Rojo, conquistó la Medalla Femenil, ahora será turno de los hombres de ambos equipos para buscar una nueva presea.

La disputa enfrenta a representantes de Rojos y Azules en un circuito que combina velocidad, resistencia y precisión en la zona de tiro. Cada atleta deberá avanzar por cuenta propia hasta definir al ganador de la jornada, quien podrá sumar una medalla a su historial dentro de la décima temporada.

La emisión llega además después de una jornada favorable para el Equipo Rojo. Los escarlatas no solo celebraron la victoria de Ella Bucio, sino que también se impusieron en la Batalla Colosal del martes 6 de octubre, en la que estaba en juego una experiencia relacionada con la Fórmula 1.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy 7 de octubre y dónde ver en vivo?

Exatlón México 2026 comienza este miércoles 7 de octubre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con la programación oficial de Azteca UNO. La señal abierta será una de las opciones para seguir las competencias correspondientes a la séptima semana.

El programa también puede seguirse mediante las plataformas digitales de TV Azteca, que cuentan con una señal en vivo de Azteca UNO. La décima temporada además tiene presencia en Disney+, plataforma que incluye episodios de Exatlón México dentro de su catálogo para México.

La transmisión de este miércoles tendrá entre sus puntos de atención la competencia individual de los hombres, después de que el martes correspondió el turno a las mujeres y Ella Bucio obtuvo la Medalla Femenil de la séptima semana.

¿Quién gana la serie por la medalla varonil de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

Hasta la mañana de este miércoles 7 de octubre no existe un ganador oficial de la Medalla Varonil. TV Azteca no ha publicado el nombre del atleta que se llevará la presea de esta noche, por lo que no es posible confirmar si terminará en manos del Equipo Rojo o del Equipo Azul antes de la transmisión.

Las filtraciones y cuentas dedicadas al reality pueden adelantar posibles resultados, pero no hay nada oficial al respecto. En semanas anteriores, la Medalla Varonil ha tenido ganadores de ambos colores. Atletas como Javier Márquez, Andrés Fierro y Pato Araujo consiguieron preseas dentro de esta modalidad.

La edición de este 7 de octubre permitirá conocer quién suma la nueva medalla individual y si los Rojos mantienen la racha de resultados conseguida el martes o los Azules responden con una victoria.

¿Qué es la batalla por la medalla varonil y qué beneficios obtienen los ganadores?

La competencia por la Medalla Varonil enfrenta de manera individual a los hombres de ambos equipos. A diferencia de pruebas como la Villa 360 o la Batalla Colosal, aquí los atletas no compiten por un marcador colectivo, sino por avanzar en una clasificación personal hasta definir al ganador.

En ediciones anteriores de esta dinámica, los participantes han recibido un número determinado de vidas o créditos. Cada derrota puede restar una oportunidad y los atletas que se mantienen en competencia avanzan hasta las rondas finales. TV Azteca ha mostrado formatos en los que los hombres comienzan con dos créditos antes de reducir el grupo hasta una final.

El premio principal es la medalla individual, un recurso que puede adquirir importancia dentro del desarrollo de la competencia. Dependiendo de las reglas establecidas por la producción para cada etapa, estas preseas pueden otorgar ventajas relacionadas con la permanencia o con futuras pruebas.

Por ello, las medallas forman parte del historial individual de cada participante y no del marcador general entre Rojos y Azules. Un mismo equipo puede colocar a varios atletas en las últimas rondas, pero solo uno termina con la presea.

¿Quién ganó la Batalla Colosal?

El Equipo Rojo ganó la Batalla Colosal del martes 6 de octubre de 2026. Los escarlatas superaron al Equipo Azul y consiguieron el premio puesto en juego durante la séptima semana de competencia.

La recompensa de esa edición estuvo relacionada con vivir una experiencia de Fórmula 1. El resultado permitió al conjunto rojo sumar otra victoria después de una etapa de la temporada en la que había cedido terreno frente a sus rivales. La Batalla Colosal formó parte de la misma emisión en la que Ella Bucio conquistó la Medalla Femenil. La atleta roja superó a sus rivales en el circuito individual y obtuvo la séptima presea femenil de la temporada.

De esta manera, el Equipo Rojo llega a la jornada del miércoles después de conseguir dos resultados a favor el día anterior, mientras que la Medalla Varonil abre una nueva oportunidad para que uno de los hombres de cualquiera de los dos equipos sume un logro individual.