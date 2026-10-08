Día de Muertos 2026 en CDMX: agenda de actividades y calendario completo de octubre y noviembre

La CDMX tendrá festivales, procesiones, desfiles, gastronomía y carreras entre el 17 de octubre y el 2 de noviembre para celebrar el Día de Muertos

Día de Muertos, de las festividades más importantes para los mexicanos | Reuters

La Ciudad de México se prepara para recibir una de las temporadas más esperadas del año con una agenda que combinará gastronomía, desfiles, música, cultura y deporte alrededor del Día de Muertos. Desde mediados de octubre y hasta los primeros días de noviembre habrá actividades en distintos puntos de la capital, varias de ellas con acceso gratuito.

Entre los eventos programados aparecen festivales de pan de muerto y cacao, la tradicional Mega Procesión de Catrinas, el Desfile de Día de Muertos y hasta una carrera nocturna en Chapultepec. La oferta está pensada para distintos públicos y permite comenzar a celebrar desde semanas antes del 1 y 2 de noviembre.

¿Qué es el Día de Muertos y cuándo se celebra en México?

El Día de Muertos es una de las tradiciones más representativas de México y está dedicada a recordar a familiares, amigos y seres queridos que han fallecido. Durante estas fechas, las familias acostumbran colocar ofrendas con fotografías, veladoras, flores de cempasúchil, alimentos, bebidas y objetos relacionados con las personas homenajeadas.

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La celebración se concentra principalmente entre el 1 y 2 de noviembre, aunque en distintas regiones del país las actividades comienzan desde los últimos días de octubre. En la Ciudad de México, por ejemplo, la programación se extiende durante varias semanas con desfiles, exposiciones, festivales y actividades culturales.

El 1 de noviembre suele asociarse con el recuerdo de niñas y niños fallecidos, mientras que el 2 de noviembre está dedicado principalmente a los adultos. Sin embargo, las formas de conmemorar estas fechas pueden cambiar dependiendo de las costumbres de cada comunidad.

¿Cuántas actividades por Día de Muertos habrá en la CDMX y cuándo? Agenda completa octubre-noviembre 2026

De acuerdo con la agenda disponible, al menos cinco actividades destacan entre octubre y noviembre de 2026 en la Ciudad de México. La programación incluye opciones gastronómicas, culturales, familiares y deportivas.

Festival de café, pan de muerto y chocolate | 17 y 18 de octubre

La primera parada estará en Jalapa 38, Roma Norte, donde se realizará un festival dedicado a los sabores de temporada. Habrá pan de muerto tradicional y distintas versiones, además de café, chocolate caliente, tamales, cemitas, choripanes y tortas.

El evento también contará con actividades complementarias como taller de cacao en metate, elaboración de catrinas, música en vivo y una muestra de mamás porteadoras. El horario será de 10:00 a 19:00 horas y la entrada será gratuita, aunque los alimentos y bebidas tendrán costo.

Mega Procesión de Catrinas | 25 de octubre

Una de las celebraciones más vistosas regresará el 25 de octubre a las 18:00 horas. El recorrido partirá de Paseo de la Reforma y llegará hasta el Zócalo capitalino.

Durante la procesión participarán comparsas de catrinas y catrines con diferentes estilos, desde vestimentas regionales y referencias prehispánicas hasta propuestas de cosplay. También habrá contingentes especiales y participación de mascotas. La entrada será gratuita.

Festival del Cacao en el Museo Anahuacalli | 29 de octubre al 2 de noviembre

El Museo Anahuacalli recibirá la edición 16 del Festival Cacao en el Anahuacalli, una propuesta que combina historia, cultura y gastronomía alrededor de uno de los productos más ligados a las tradiciones mesoamericanas.

Habrá venta de productos artesanales, chocolateros y productores, además de bebidas tradicionales como tejate y tascalate. El evento se realizará de 10:00 a 19:00 horas, con entrada gratuita, aunque el consumo de alimentos y bebidas tendrá costo.

Desfile de Día de Muertos | 31 de octubre

El Desfile de Día de Muertos se llevará a cabo el sábado 31 de octubre a partir de las 12:00 horas, con recorrido desde Paseo de la Reforma hasta el Zócalo.

La edición de 2026 tendrá como concepto un homenaje de “amor eterno” a figuras de la cultura mexicana como Juan Gabriel, Lola Beltrán, José Alfredo Jiménez y Blanca Estela Pavón. El desfile contará con carros alegóricos, contingentes temáticos, monigotes, música y elementos inspirados en raíces prehispánicas y expresiones de la cultura popular. El acceso será gratuito.

Calaveritas Run | 1 de noviembre

Para quienes prefieren combinar tradición y actividad física, el 1 de noviembre se realizará Calaveritas Run en el Complejo Cultural Los Pinos.

La carrera será nocturna, comenzará a las 19:30 horas y contará con tres categorías y diferentes distancias dentro del Bosque de Chapultepec. Los participantes podrán correr caracterizados con temática de calavera y todos recibirán una medalla. En la segunda fase de venta, los precios son de 450 pesos para infantes y 750 pesos para adultos.

Así, la agenda de Día de Muertos en la CDMX comenzará desde el 17 de octubre y se extenderá hasta el 2 de noviembre, con actividades que van desde festivales gastronómicos hasta grandes concentraciones en Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.

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