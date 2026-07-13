El poder de Nathan Flewelling le da el triunfo a la Liga Americana en el Juego de Futuras Estrellas

El receptor de 19 años de los Tampa Bay Rays conectó un cuadrangular de dos carreras en la sexta entrada

Flewelling guía a la Liga Americana al triunfo. | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Nathan Flewelling encabezó la victoria de la Liga Americana en el Juego de Futuras Estrellas 2026. El receptor de 19 años, considerado uno de los principales prospectos de los Tampa Bay Rays, conectó un cuadrangular de dos carreras en la sexta entrada para encaminar el triunfo por 6-1 sobre la Liga Nacional y quedarse con el reconocimiento al Jugador Más Valioso del encuentro.

El batazo de Flewelling amplió la ventaja de la Liga Americana en un partido de siete entradas disputado en el Citizens Bank Park de Filadelfia, como parte de las actividades previas al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas. La ofensiva del equipo ganador produjo seis carreras con cinco imparables, mientras que la Liga Nacional solo pudo responder con una anotación.

Además del cuadrangular de Flewelling, Theo Gillen, también prospecto de los Rays, colaboró con la ofensiva para que la Liga Americana mantuviera el control del marcador. El equipo fue dirigido por Larry Bowa, exjugador y exmanager de Grandes Ligas, quien destacó el desempeño de una generación que busca abrirse paso hacia el máximo nivel del béisbol.

Flewelling fue seleccionado por Tampa Bay en la tercera ronda del Draft de 2024 y actualmente figura entre los mejores prospectos de la organización. Tras recibir el premio al Jugador Más Valioso, el receptor señaló que siente avances en su desarrollo y confía en acercarse cada vez más a las Grandes Ligas, aunque evitó fijar una fecha para su posible debut.

El Juego de Futuras Estrellas volvió a servir como escaparate para algunos de los talentos con mayor proyección dentro del béisbol profesional. Varios jugadores que han destacado en este evento han llegado posteriormente a las Grandes Ligas e incluso al Juego de Estrellas, por lo que la actuación de Nathan Flewelling lo coloca entre los nombres a seguir en el sistema de desarrollo de los Rays.

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