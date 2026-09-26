República Checa vs Croacia, en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026 hoy, 26 de septiembre
El Fortuna Arena en Praga abre sus puertas para la disputa de este compromiso, válido por la primera jornada del grupo C.
Continúan las emociones de la primera jornada de la UEFA Nations League, el segundo campeonato de selecciones más importante de Europa sigue su rumbo. Para este sábado 26 de septiembre República Checa y Croacia se enfrentan en el Fortuna Arena, Praga, por la disputa de 3 puntos importantes para el grupo C.
¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el República Checa vs Croacia hoy, 26 de septiembre de 2026?
- Colombia: 13:45 hs.
- Centro de México: 12:45 hs.
- Argentina: 15:45 hs.
Alineaciones del República Checa vs Croacia, al momento
República Checa: por confirmar.
Croacia: por confirmar.
Antecedentes del República Checa vs Croacia y últimos resultados en la UEFA Nations League
República Checa y Croacia no registran enfrentamientos por UEFA Nations League, el compromiso de este sábado 26 de septiembre será el primero de ambas selecciones por este certamen. Sin embargo se han enfrentado en otras cometiciones.
- 09.10.2025 | República Checa 0-0 Croacia | Eliminatorias UEFA al Mundial.
- 09.06.2025 | Croacia 5-1 República Checa | Eliminatorias UEFA al Mundial.
- 18.06.2021 | Croacia 1-1 República Checa | Eurocopa.
- 17.06.2016 | República Checa 2-2 Croacia | Eurocopa.
- 09.02.2011 | Croacia 4-2 República Checa | Amistoso.