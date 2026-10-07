Dodgers 1-1 Atlanta, en vivo la MLB 2026: Ohtani empata la pizarra tras error de Dubón
Los Dodgers van por el pase a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional este miércoles. Sigue el partido en directo online por Claro Sports
Se acaba el segundo rollo
2a Baja | Dodgers 1-1 Braves | Atlanta amenaza, pero Glasnow sale del problema. Mauricio Dubón negocia la base por bolas y le da vida a los Braves con dos outs, pero Tyler Glasnow responde de inmediato ante Austin Riley. El lanzador de los Dodgers consigue el ponche tirándole y evita que Atlanta aproveche al corredor en primera para romper el empate en el segundo episodio.
Gran jugada de Freeman
2a Baja | Dodgers 1-1 Braves | ¡Freeman se luce a la defensiva! Mike Yastrzemski conecta un rodado hacia la inicial, donde Freddie Freeman responde con una gran jugada para quedarse con la pelota y asistir a Tyler Glasnow, quien cubre la primera base para completar el out. Atlanta suma rápidamente el segundo eliminado de la entrada.
2a Baja | Dodgers 1-1 Braves | Atlanta comienza la entrada con un out rápido. Drake Baldwin eleva la pelota hacia el jardín izquierdo y Teoscar Hernández se coloca debajo del batazo para completar la captura sin complicaciones. Primer out de la parte baja del segundo episodio, con el marcador todavía empatado 1-1.
Error de Dubón y se empata el juego
2a Alta | Dodgers 1-1 Braves | ¡Los Dodgers aprovechan el error y empatan! Max Muncy se embasa después de una falla defensiva del campocorto Mauricio Dubón, situación que permite que Shohei Ohtani llegue al plato y coloque el 1-1. Atlanta logra limitar el daño inmediatamente después, ya que Enrique Hernández conecta un rodado que termina en doble matanza: Matt Olson inicia la jugada en primera, Ozzie Albies completa en segunda y los Braves consiguen los tres outs de la entrada.
Ohtani mete miedo
2a Alta | Dodgers 0-1 Braves | ¡Ohtani genera peligro con las piernas! Shohei Ohtani negocia la base por bolas y, aunque Teoscar Hernández se poncha, el japonés aprovecha para robarse la segunda almohadilla. La jugada se complica todavía más para Atlanta porque el receptor Sean Murphy comete un error en el tiro y Ohtani avanza hasta la antesala. Los Dodgers colocan corredor en tercera y amenazan con empatar el partido.
¡PRIMERA CARRERA DE ATLANTA EN UN WILD PITCH!
1a Baja | Dodgers 0-1 Braves | Atlanta fabrica la carrera de la quiniela con un solo imparable. Inició la tanda Michael Harris II con sencillo y se robó segunda. Ronald Acuña Jr. se poncó para el primer out y llegó a la antesala en rola de Matt Olson.
Con dos outs, un wildpitch de Tyler Glasnow permite que Harris llegue de pie al plato para poner la primera carrera de Atlanta y desatar la locura en el Truist Park.
El tercer out llega par de lanzamientos después con una rola a segunda de Ozzie Albies, pero el daño está hecho. Los Bravos pegan primero en el Juego 4.
Mahle retira en orden
1a Alta | Dodgers 0-0 Braves | Trabaja rápido el abridor de los Bravos. Mahle obliga a elevados de Mookie Betts y Freddie Freeman para poner los primeros dos outs. Will Smith conecta rola por las paradas cortas y se va retirado del 6 al 3.
En apenas 11 lanzamientos retira la parte alta de la primera entrada el abridor de Atlanta. Será el turno de la ofensiva local.
¡PLAYBALL!
1) Mookie Betts, campocorto
2) Freddie Freeman, primera base
1a Alta | Dodgers 0-0 Braves | Llegó la hora. Arranca el Juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Nacional entre Los Angeles Dodgers y Atlanta Braves en el Truist Park. Los locales quieren obligar al Juego 5 y volver a Dodger Stadium, mientras que los bicampeones quieren estar en la antesala de la Serie Mundial por tercera temporada consecutiva.
Mookie Betts, Freddie Freeman y Will Smith serán los primeros tres de Dodgers que pasen al plato para enfrentar al abridor de Atlanta, Tyler Mahle. ¡YA SE JUEGA EN ATLANTA!
Así van los Playoffs MLB 2026: calendario y resultados
La postemporada del béisbol de las Grandes Ligas está al rojo vivo. Las cuatro Series Divisionales siguen en juego, ya que no hubo barridas en las llaves de la Liga Nacional, cortesía de la victoria de San Diego anoche ante Milwaukee. En la Americana, hoy se podrían sacar las escobas si Tampa y Chicago ganan. De momento, así están las series, con solo los Medias Blancas dando la sorpresa hasta ahora en la segunda ronda de los Playoffs MLB 2026:
LIGA NACIONAL: Los Angeles Dodgers 2-1 Atlanta Braves | Milwaukee Brewers 2-1 San Diego Padres
LIGA AMERICANA: Tampa Bay Rays 2-0 New York Yankees | Cleveland Guardians 0-2 Chicago White Sox
El miércoles 7 de octubre sería el último día con cuatro partidos de Playoffs, ya que todas las series tienen partido programado:
Juego 3 | Cleveland Guardians vs Chicago White Sox | 14:00 horas MX | ESPN / TUDN y Vix
Juego 4 | Los Angeles Dodgers vs Atlanta Braves | 16:00 horas MX | FOX One
Juego 3 | Tampa Bay Rays vs New York Yankees | 18:00 horas MX | ESPN / TUDN y Vix
Juego 4 | Milwaukee Brewers vs San Diego Padres | 20:00 horas MX | FOX One
El lineup de Dodgers para el Juego 4 ante Atlanta
Los Angeles también modifica su alineación. Miguel Rojas no estará en el lineup tras dejar el juego del martes por molestias en la espalda. Kiké Hernández toma su sitio en la intermedia y es séptimo en el orden al bat de Dodgers. Kyle Tucker sigue bateando octavo y Shohei Ohtani se mueve de nuevo: ayer fue quinto, hoy será cuarto cortesía de su mini slimp en los Playoffs (batea .200, sin extra bases ni producidas).
1) Mookie Betts, campocorto
2) Freddie Freeman, primera base
3) Will Smith, receptor
4) Shohei Ohtani, bateador designado
5) Teóscar Hernández, jardinero izquierdo
6) Max Muncy, tercera base
7) Kiké Hernández, Segunda base
8) Kyle Tucker, jardinero derecho
9) Andy Pages, jardinero central
El lineup de Atlanta Braves para el Juego 4 vs Dodgers
Varias modificaciones en la alineación de Atlanta. A la defensiva, Ronald Acuña Jr. jugará en el jardín derecho tras ser designado anoche. Se le vio correr con una rodillera durante el calentamiento y va a probar jugar en campo. Michael Harris II estará en la pradera central y será el primero al bat. Drake Baldwin bateará quinto, como designado. MIke Yastrzemski vuelve a la alineación y es el sexto del orden al bat de Atlanta.
1) Michael Harris II, jardinero central
2) Ronald Acuña Jr., jardinero derecho
3) Matt Olson, primera base
4) Ozzie Albies, segunda base
5) Drake Baldwin, bateador designado
6) Mike Yastrzemski, jardinero izquierdo
7) Mauricio Dubón, campocorto
8) Austin Riley, tercera base
9) Sean Murphy, receptor
Cleveland quiere evitar la eliminación ante los White Sox
La jornada de hoy miércoles 7 de octubre tiene cuatro partidos de la postemporada de Grandes Ligas. En Chicago, los White Sox buscan eliminar a Cleveland tras haber ganado los primeros dos en el parque de los Guardians, pero la estrategia de un ‘opener’ por parte de ambos equipos no dio resultados. De momento, Guardians gana 4-1.
Chicago pegó primero con una carrera en la parte baja del primer episodio, pero Cleveland le dio lo empató en la tercera alta con rally de cuatro. Sigue las acciones de este partido en este enlace.
Pronósticos y momios Dodgers vs Braves: ¿Quién es el favorito para ganar hoy en los Playoffs MLB 2026?
Según los momios de Caliente.mx, esta serie se termina hoy porque los Dodgers, pese a jugar de visitantes, son favoritos para ganar.
La línea al triunfo de Los Angeles paga -154, mientras que la victoria de Atlanta está en +130. El total de carreras está en 7.5, que paga -110 tanto las Altas como las Bajas.
Si crees que Dodgers puede ganar por amplia diferencia, la línea de -1.5 carreras paga +115, por -138 al +1.5 a favor de los Braves.
Dodgers vs Braves: ¿Quiénes serán los pitchers abridores de hoy?
Para el Juego 4, los pitchers que están programados para abrir Tyler Glasnow de los Dodgers, mientras que Tyler Mahle sube a la lomita por los Dodgers.
Desde que llegó de San Francisco en la fecha límite de cambios, Mahle ha estado intratable, con efectividad de 1.99 en 54.1 innings de labor. Estos datos no incluyen su única salida en estos Playoffs. Abrió el Juego 2 de la Serie de Comodines ante los Phillies, en las que lanzó 7.0 entradas de pelota de seis hits, una base por bolas, una carrera y seis ponches, aunque se fue sin decisión porque el relevo permitió el empate y posterior derrota en extra innings.
Por Los Angeles, el que sube a la lomita es Tyler Glasnow, quien no tiene tan buenos números en la segunda mitad de la temporada, con 4.46 ERA desde la fecha límite de cambios. Será su primera apertura desde el 24 de septiembre,
Glasnow tiene un amplio historia de 16 apariciones en los Playoffs, la última en el Juego 7 de la última Serie Mundial en Toronto. Ha trabajado 67.0 entradas en los Playoffs, con efectividad de 4.43. Con los Dodgers en la postemporada de 2025, Glasnow permitió apenas seis carreras en 21.1 entradas, para un ERA de 1.69, con 25 ponches.
El Juego 4 entre Dodgers y Bravos lo vivimos por Claro Sports
¡Saludos y muy buenas tardes! Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto del Juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Nacional entre Atlanta y Dodgers. Hoy es día de eliminación en el Truist Park, luego de que Los Angeles recuperó la ventaja de localía al ganar el partido del martes, por lo que los locales tienen que ganar hoy para llevar la serie de regreso al Dodger Stadium.
Los Angeles busca su tercera aparición consecutiva en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Lo hicieron en 2024 y 2025 camino al bicampeonato, buscando la hazaña de ganar títulos en tres años consecutivos, algo que no se ve en las Grandes Ligas desde los Yankees de 1998 a 2000.
Enfrente los Bravos, quienes ostentaban el mejor récord de todo el béisbol el 31 de mayo. Se fueron 9-14 en junio, lo que les dejó por detrás de Milweaukee y Los Angeles en la pelea por el primer lugar en la Liga Nacional. Aseguraron el banderín de la División Este el 20 de septiembre para tener la localía en la primera ronda ante los Phillies, a los que eliminaron en tres partidos para citarse con los Dodgers, en su primer cruce en Playoffs desde 2021, campaña que terminó con el título de Atlanta.
¿A qué hora inicia el juego de hoy de Dodgers vs Atlanta?
El Juego 3 entre Dodgers y Braves comienza este miércoles 7 de octubre, en punto de las 16:00 horas, tiempo del centro de México, y lo comentamos por Claro Sports.
Si quieres seguir el partido por TV, transmite FOX One en México, mientras que el juego va por FS1 en los Estados Unidos.