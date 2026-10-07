Dodgers 1-1 Atlanta, en vivo la MLB 2026: Ohtani empata la pizarra tras error de Dubón

¡PRIMERA CARRERA DE ATLANTA EN UN WILD PITCH!

1a Baja | Dodgers 0-1 Braves | Atlanta fabrica la carrera de la quiniela con un solo imparable. Inició la tanda Michael Harris II con sencillo y se robó segunda. Ronald Acuña Jr. se poncó para el primer out y llegó a la antesala en rola de Matt Olson.

Con dos outs, un wildpitch de Tyler Glasnow permite que Harris llegue de pie al plato para poner la primera carrera de Atlanta y desatar la locura en el Truist Park.

El tercer out llega par de lanzamientos después con una rola a segunda de Ozzie Albies, pero el daño está hecho. Los Bravos pegan primero en el Juego 4.