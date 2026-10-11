Los Angeles Dodgers vs Milwaukee Brewers en vivo la MLB 2026: resultado del Juego 1 de la Serie de Campeonato Liga Nacional, en directo
Los Dodgers buscan avanzar hacia la defensa de su título y el tricampeonato, mientras Milwaukee intenta llegar a la Serie Mundial después de eliminar a San Diego
¿A qué hora juegan Los Angeles Dodgers vs Milwaukee Brewers hoy y dónde ver los Playoffs MLB 2026?
El Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional se disputará este domingo 11 de octubre en el American Family Field de Milwaukee. El primer lanzamiento está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México.
La transmisión para México estará disponible a través de FOX+ y FOX One. En Estados Unidos, FOX también tendrá a su cargo la emisión de la serie.
La serie comenzará en Milwaukee y pondrá frente a frente a dos equipos que terminaron entre los mejores registros de MLB durante la temporada. Para los Dodgers, el objetivo es continuar la defensa del campeonato; para los Brewers, el reto será avanzar después de haber eliminado a San Diego.
¿Cómo va la Serie de Campeonato de la Liga Nacional Los Angeles Dodgers vs Milwaukee Brewers y qué necesitan para clasificar?
La Serie de Campeonato de la Liga Nacional todavía no comienza, por lo que Dodgers y Brewers se encuentran 0-0 antes del primer encuentro. El ganador de la serie será el equipo que consiga cuatro victorias.
Los Ángeles llegó a esta instancia tras superar a Atlanta en cuatro juegos. Milwaukee, por su parte, consiguió eliminar a San Diego en cuatro partidos y avanzó a la Serie de Campeonato con la oportunidad de buscar revancha después de lo ocurrido ante Dodgers en 2025.
Para esta apertura, los dos equipos pondrán a sus lanzadores principales. Tarik Skubal aparece como una de las nuevas piezas de la rotación de Los Ángeles, mientras Milwaukee recurrirá a Jacob Misiorowski, quien llega señalado como líder de victorias de las Grandes Ligas en la información proporcionada.
En el terreno ofensivo, los Dodgers cuentan con diferentes opciones para producir carreras, incluso cuando Shohei Ohtani no atraviesa su mejor momento. Milwaukee tendrá entre sus principales referencias a Jackson Chourio, quien fue parte del equipo que eliminó a los Padres.
Predicciones Playoffs MLB 2026: ¿Quién es el favorito para llevarse el juego y por qué?
Los momios proporcionados para el Juego 1 muestran una diferencia mínima entre ambas novenas. Dodgers aparece con -108, mientras que Brewers tiene una línea de -110, por lo que el mercado prácticamente coloca el encuentro como un duelo equilibrado.
En cuanto al total de carreras, la línea se encuentra en 6 carreras, con -110 para superar esa cifra y -100 para terminar por debajo. Estos valores corresponden a los momios señalados para el encuentro y pueden modificarse antes del primer lanzamiento.
El antecedente de 2025 favorece a Los Ángeles, que barrió aquella serie, pero Milwaukee llega después de eliminar a San Diego y tendrá la ventaja de abrir el enfrentamiento en su estadio. Con cuatro victorias necesarias para avanzar, el resultado del primer juego marcará el inicio de una serie en la que cada triunfo tendrá peso rumbo a la Serie Mundial de 2026.
¡Bienvenidos a la fiesta de la MLB!
Los Angeles Dodgers y los Milwaukee Brewers comenzarán este domingo la batalla por el título de la Liga Nacional y por un lugar en la Serie Mundial de las Grandes Ligas. El enfrentamiento reunirá a dos equipos que llegan después de superar sus respectivas Series Divisionales y que ahora tendrán que ganar cuatro partidos para avanzar a la pelea por el campeonato de MLB.
Los Dodgers llegan después de eliminar en cuatro juegos a los Braves. La novena de Dave Roberts mantiene la defensa de su título y busca convertirse en el primer equipo en conquistar tres campeonatos consecutivos, mientras Milwaukee llega después de dejar fuera a los Padres también en cuatro encuentros.
El duelo también tendrá como escenario una revancha del enfrentamiento que ambos equipos protagonizaron el año pasado. Los Dodgers barrieron a los Brewers en 2025, por lo que Milwaukee vuelve a encontrarse con el mismo rival en su búsqueda por llegar a la Serie Mundial.
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