Los Angeles Dodgers vs Milwaukee Brewers en vivo la MLB 2026: resultado del Juego 1 de la Serie de Campeonato Liga Nacional, en directo

¿A qué hora juegan Los Angeles Dodgers vs Milwaukee Brewers hoy y dónde ver los Playoffs MLB 2026?

El Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional se disputará este domingo 11 de octubre en el American Family Field de Milwaukee. El primer lanzamiento está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión para México estará disponible a través de FOX+ y FOX One. En Estados Unidos, FOX también tendrá a su cargo la emisión de la serie.

La serie comenzará en Milwaukee y pondrá frente a frente a dos equipos que terminaron entre los mejores registros de MLB durante la temporada. Para los Dodgers, el objetivo es continuar la defensa del campeonato; para los Brewers, el reto será avanzar después de haber eliminado a San Diego.