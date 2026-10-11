Boyacá Chicó vs Cúcuta Deportivo, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 14

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo por la fecha 14 del FPC.

Boyacá Chicó vs Cúcuta Deportivo, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Boyacá Chicó vs Cúcuta Deportivo y dónde ver en vivo hoy 11 de octubre de 2026?

El partido entre boyacense y cucuteños válido por la decimocuarta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II que se llevará a cabo en el Estadio La Independencia de Tunja, dará inicio a partir de las 6:10 de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 5:10 de la tarde.

Alineaciones Boyacá Chicó vs Cúcuta Deportivo: así salen a la fecha 14 de la Liga Betplay 2026 II

Boyacá Chicó: por confirmar.

por confirmar. Cúcuta: Federico Abadía; Sebastián Támara, Jhon Quiñones, Hernán Lópes, Brayan Montaño; Víctor Mejía, Carlos Rentería, Leider Berdugo, Dayan Pérez; Gustavo Torres y Jaime Peralta. D.T.: Nicolás Chiesa.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 14 de Liga Betplay 2026?

Hay un claro favorito en este partido válido por la decimocuarta jornada del Fútbol Profesional Colombiano. Cúcuta Deportivo tiene la primera opción para llevarse los tres puntos por historia, jerarquía, actualidad y plantel. Los cucuteños son decimoprimeros de la tabla de posiciones con 15 puntos en 12 partidos jugados.

Por su parte, Boyacá Chicó es decimocuarto del segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano 2026. Los boyacenses buscan alejarse de la zona baja de la tabla de posiciones para evitar el descenso en la próximo temporada.

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