América vs Independiente Medellín, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 14

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre América de Cali y Deportivo Independiente Medellín por la fecha 14 del FPC.

América vs Independiente Medellín, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega América vs Independiente Medellín y dónde ver en vivo hoy 11 de octubre de 2026?

El partido entre caleños y paisas válido por la decimocuarta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, dará inicio a partir de las 8:15 de la noche, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 8:15 de la noche.

Alineaciones América vs Independiente Medellín: así salen a la fecha 14 de la Liga Betplay 2026 II

América: Jean Fernández, Mateo Castillo, Dany Rosero, Cristian Tovar, Marcos Mina, Josen Escobar, Rafael Carrascal, Luis Quiñones, Yeison Guzmán, Tilman Palacios y Tomás Ángel. DT: David González.

Jean Fernández, Mateo Castillo, Dany Rosero, Cristian Tovar, Marcos Mina, Josen Escobar, Rafael Carrascal, Luis Quiñones, Yeison Guzmán, Tilman Palacios y Tomás Ángel. DIM: Éder Chaux; Hayen Palacios, Esneyder Mena, Luis Escorcia, Joaquín Varela, Frank Fabra; Halam Loboa, Dídier Moreno, Daniel Cataño; Yony González y Carlos Lucumí. DT: Amaranto Perea.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 14 de Liga Betplay 2026?

Hay un claro favorito en este partido válido por la decimocuarta jornada del Fútbol Profesional Colombiano. América de Cali tiene la primera opción para llevarse los tres puntos por su actualidad en el 2026-II. Los ‘diablos rojos’ son líderes absolutos de la tabla de posiciones con 27 puntos en 12 partidos jugados.

Por su parte, Deportivo Independiente Medellín ha vivido un rendimiento más que fluctuante. El ‘poderoso’ es octavos del segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano 2026 con 20 puntos en 12 juegos.

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