Cruz Azul rescata el empate ante Pumas y extiende su racha a más de 30 partidos sin perder en CU

La Máquina remontó dos goles de desventaja y mantuvo su invicto en Ciudad Universitaria con la igualada ante los auriazules

Auriazules y cementeros empataron en CU | Alejandra Suárez/Claro Sports

Cruz Azul rescató un empate 3-3 ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario y aumentó su vigente racha a más de 30 partidos sin perder en Ciudad Universitaria. La Máquina llegó a estar dos goles abajo, pero encontró el empate al minuto 84 con Christian Ebere, en el cierre de la jornada 11 del Apertura 2026. Los universitarios llegaron a dominar 2-0 y después 3-1, aunque jugaron con diez hombres desde el minuto 37 por la expulsión de César ‘Chino’ Huerta.

Pumas tomó la iniciativa desde los primeros minutos y abrió el marcador al 10, cuando Juninho condujo un contragolpe y superó la marca de Willer Ditta antes de definir cruzado ante Kevin Mier. La acción llegó después de una recuperación universitaria en campo propio. El brasileño alcanzó así su sexta anotación del Apertura 2026, mientras Cruz Azul intentaba reorganizarse y los locales continuaban con aproximaciones por los costados.

La ventaja aumentó al minuto 16 con un disparo de César ‘Chino’ Huerta. Juninho le entregó el balón antes de caer tras un contacto con Gabriel ‘Toro’ Fernández; el árbitro aplicó la ley de la ventaja y permitió que continuara la jugada. Huerta se acomodó para sacar un zurdazo al ángulo de la portería defendida por Mier y establecer el 2-0, con su primer gol para Pumas desde su regreso al club.

¡GOLAZO! 🐾 ¡GOLAZO! 🐾 ¡GOLAZO! 🐾



César Huerta se reestrena en C.U. con tremenda joya al ángulo.



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Al minuto 37, Huerta recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó a Pumas con diez jugadores. Había sido amonestado al 25 por una entrada sobre Jorge Rodarte y volvió a ser sancionado tras levantar la pierna en una disputa con el mismo futbolista. La expulsión obligó al conjunto de Esteban Solari a reorganizarse con más de una mitad del partido por disputar, y Cruz Azul adelantó posiciones.

Palavecino recortó la diferencia al 45+3 con una media tijera dentro del área. La anotación llegó después de una secuencia de pases que terminó con una asistencia de cabeza de Jorge Rodarte. El argentino ya había intentado marcar con un disparo cercano al poste y otro remate que impactó en Nathan Silva. Cruz Azul se fue al vestidor con el 2-1 y la ventaja numérica para el complemento.

Tras el descanso, ambos entrenadores realizaron modificaciones: Alan Medina sustituyó a Juninho y Andrés Montaño reemplazó a Rodarte. Al 48, Robert Morales aprovechó un contragolpe, dejó atrás a Jeremy Márquez, eludió a Kevin Mier y definió con la portería libre. El tanto significó el 3-1 para los universitarios, que recuperaron una diferencia de dos goles pese a disputar el segundo tiempo con un hombre menos.

Cruz Azul respondió con remates al poste y al travesaño. Al minuto 60, Montaño estrelló un disparo en el palo; un minuto después, Gabriel Fernández envió otro al larguero. La insistencia tuvo resultado al 63: Nicolás Ibáñez cabeceó contra el poste y Montaño aprovechó el rebote para marcar el 3-2 con un disparo hacia el costado contrario de la portería defendida por Keylor Navas.

La Máquina mantuvo su presencia en campo rival y al 66 Montaño volvió a encontrarse con el poste en un intento desde el costado izquierdo; posteriormente, Ibáñez mandó su remate por encima. Pumas también perdió a Nathan Silva por lesión al 69 y Ángel Azuaje ingresó para ocupar su lugar. En ese mismo tramo, Joel Huiqui mandó al terreno de juego a Christian Ebere por Jeremy Márquez, una modificación que resultó decisiva en los minutos siguientes.

La igualdad llegó al 84 tras una jugada de Agustín Palavecino. Omar Campos abrió el balón hacia Juan José Calero, quien había ingresado al 81 y logró enviar un centro desde una posición habilitada. Ebere apareció en el centro del área y empujó la pelota a la red para establecer el 3-3, con seis minutos por disputarse del tiempo reglamentario.

¡LO EMPATÓ CRUZ AZUL! 🚂



¡LO EMPATÓ CRUZ AZUL! 🚂



Christian Ebere pone el 3-3 en C.U.



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Cruz Azul buscó la remontada, pero Keylor Navas impidió el cuarto gol. Al 88, el portero costarricense rechazó un remate de Luka Romero, quien acababa de entrar por Carlos Rodríguez y recibió un servicio de Ebere. Ya en el tiempo agregado, Navas volvió a intervenir ante un disparo de media distancia de Andrés Montaño, al que respondió con los dos puños para conservar la igualdad.