Tigres vs Mazatlán en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 17

Sigue en directo el partido de la última fecha del fútbol mexicano: estadísticas, goles y resultado en vivo

Tigres se juega la vida en el Clasura 2026 de la Liga MX. El equipo que dirige Guido Pizarro llega en el octavo lugar de la tabla, pero con la mirada puesta en otros frentes porque puede perder su sitio en la Liguilla en esta última jornada, en la que recibirán al Mazatlán.

El equipo de Sinaloa disputa su último partido antes de convertirse en el Atlante. Ya eliminados, les quedan 90 minutos y buscarán hacerle la mala obra a Tigres en el Volcán, que depende de sí mismo para calificar, pero un mal resultado puede dejarles fuera si Tijuana o León les superan en puntos.

Clausura 2026: horario del partido Tigres vs Mazatlán, hoy 24 de abril de 2026

El partido de la jornada 17 se disputará el sábado 24 de abril en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Liga MX: alineaciones del Tigres vs Mazatlán para la jornada 17, al momento

Gignac va de inicio en último partido en casa en fase regular.

TIGRES: Nahuel Guzmán, Francisco Reyes, Jesús Angulo, César Araujo, Juan Brunetta, Jesús Garza, Diego Lainez, Marcelo Flores, Rómulo, Ángel Correa, Gignac

Nahuel Guzmán, Francisco Reyes, Jesús Angulo, César Araujo, Juan Brunetta, Jesús Garza, Diego Lainez, Marcelo Flores, Rómulo, Ángel Correa, Gignac MAZATLÁN: Ricardo Rodríguez, Jair Díaz, Facundo Almada, Mauro Zaleta, Edgar Bárcenas, José Esquivel, Josué Ovalle, Sebastián Santos, Said Godínez, Luiz Teodora, Brian Rubio

¿Dónde ver en vivo el Tigres vs Mazatlán? Canales de TV y transmisión streaming

El partido entre Tigres y Mazatlán lo podrás seguir por la señal de TV Azteca y FOX One, además de poder seguir las acciones minuto a minuto por Claro Sports.

Antecedentes del Tigres vs Mazatlán y últimos resultados en la Liga MX

Hay 11 antecedentes entre Tigres y Mazatlán. Se completa la docena y nunca más se volverán a ver las caras. Tigres ganó seis juegos previos, por dos empates y tres triunfos de Mazatlán. Dos de esos llegaron en el Volcán.

Jornada 6 Apertura 2025: Mazatlán 2-2 Tigres

Jornada 2 Clausura 2025: Tigres 2-1 Mazatlán

2-1 Mazatlán Jornada 13 Apertura 2024: Mazatlán 2-0 Tigres

2-0 Tigres Jornada 12 Clausura 2024: Tigres 5-1 Mazatlán

5-1 Mazatlán Jornada 10 Apertura 2023: Mazatlán 2-3 Tigres

Pronósticos y momios Tigres vs Mazatlán: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

Tigres es amplio favorito para el partido de la jornada 17 en el Volcán, ya que Mazatlán está fuera y los dirigidos por Guido Pizarro se juegan sus opciones de calificar. En Caliente.mx, la victoria de Tigres paga -556, por +540 al empate y +1600 a la victoria del Gran Pez en el último partido de su historia.

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