MLB 2026 en México: fechas, horarios y dónde ver en vivo Arizona Diamondbacks vs San Diego Padres

Grandes Ligas vuelve a la CDMX en el último fin de semana de abril. Conoce el día de los partidos de la MLB Mexico City Series 2026

¿Cuándo son los partidos de Grandes Ligas en México y dónde mirar? | Claro Sports

El mejor béisbol del mundo vuelve a México en 2026, con una serie entre los Arizona Diamondbacks y los San Diego Padres en la casa de los Diablos Rojos del México en la capital del país.

Tras un año de ausencia, Major League Baseball vuelve a territorio mexicano con dos partidos entre equipos que han comenzado de buena manera la temporada 2026. Sin tantos reflectores, los Padres comparten con los Dodgers el mejor récord de todo el béisbol: 16 victorias, 8 derrotas. El itinerario además ha tenido duelos ante equipos de Playoffs como Detroit, Boston y Seattle. El pitcheo ha sido su carta fuerte (séptimos con efectividad de 3.43), incluyendo al mejor cerrador de MLB, Mason Miller.

Arizona también tiene marca positiva. Están a dos partidos de distancia de Dodgers y Padres en la División Oeste de la Liga Nacional. Perdieron cinco de sus primeros ocho juegos, pero en el mes de abril han levantado el vuelo para tener marca de 14-10 previo al viaje a la CDMX.

¿Cuándo y dónde son los partidos de Arizona Diamondbacks vs San Diego Padres en México?

La MLB Mexico City Series 2026 consta de dos juegos entre Arizona y San Diego, rivales de la División Oeste de la Liga Nacional, programados para el último fin de semana del mes de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú de la CDMX.

El primer partido se jugará el sábado 25 de abril, en punto de las 16:05 horas, tiempo del centro de México. El segundo partido será el domingo 26, comenzando dos horas antes, a las 14:05.

¿Quién transmite en vivo las Grandes Ligas en México y dónde ver por TV y online?

Los dos partidos de la MLB Mexico City Series irán por canales distintos, dependiendo del día. Así queda la programación:

Sábado 25 de abril: FOX y FOX One.

Domingo 26 de abril: ESPN y Disney+.

San Diego Padres inauguró el Estadio Alfredo Harp Helú en 2019 ante Diablos| Imago7

¿Cuántas veces ha venido la MLB a México y cuáles fueron las series?

Previo a los dos partidos de 2026, Grandes Ligas ha disputado 15 partidos de temporada regular en México, la mayor cifra para cualquier país ajeno a Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, este último siendo sede temporal de los Expos en su última campaña previo a mudarse a Washington.

La historia comenzó en 1996, con San Diego midiéndose a los Mets en Monterrey, con Fernando Valenzuela, quien se llevó la victoria de ese primer juego. Los últimos partidos habían sido en el Harp, entre Houston y Colorado, en 2024.

San Diego es, por mucho, el equipo que más veces ha jugado en México: con los dos partidos del 2026, llegará a 11 encuentros, incluyendo dos eventos históricos para el Estadio Alfredo Harp Helú: los partidos inaugurales ante los Diablos en 2019 y la primera serie en la CDMX, en 2023, ya que todos los juegos previos habían sido en el Estadio Monterrey. Arizona no había

16 de agosto de 1996 | Mets 10-15 Padres (Estadio de Béisbol Monterrey) 17 de agosto de 1996 | Mets 7-3 Padres (Estadio de Béisbol Monterrey) 18 de agosto de 1996 | Mets 0-9 Padres (Estadio de Béisbol Monterrey) 4 de abril de 1999 | Rockies 8-2 Padres (Estadio de Béisbol Monterrey) 4 de mayo de 2018 | Dodgers 4-0 Padres (Estadio de Béisbol Monterrey) 5 de mayo de 2018 | Dodgers 4-7 Padres (Estadio de Béisbol Monterrey) 6 de mayo de 2018 | Dodgers 4-3 Padres (Estadio de Béisbol Monterrey) 13 de abril de 2019 | Cardinals 2-5 Reds (Estadio de Béisbol Monterrey) 14 de abril de 2019 | Cardinals 9-5 Reds (Estadio de Béisbol Monterrey) 4 de mayo de 2019 | Astros 14-2 Angels (Estadio de Béisbol Monterrey) 5 de mayo de 2019 | Astros 10-4 Angels (Estadio de Béisbol Monterrey) 29 de abril de 2023 | Giants 11-16 Padres (Estadio Alfredo Harp Helú) 30 de abril de 2023 | Giants 4-6 Padres (Estadio Alfredo Harp Helú) 27 de abril de 2024 | Astros 12-4 Rockies (Estadio Alfredo Harp Helú) 28 de abril de 2024 | Astros 8-2 Rockies (Estadio Alfredo Harp Helú) 25 de abril de 2026 | Padres vs Diamondbacks 26 de abril de 2026 | Padres vs Diamondbacks

Boletos para el Arizona vs San Diego en el Estadio Alfredo Harp Helú: precios y disponibilidad

En el mes de enero comenzó la venta de boletos para la Mexico City Series 2026. Los precios iban de los $780 en berma a los $4,800 en la sección VIP.

Al momento de la redacción de esta nota, todavía hay algunos boletos disponibles en la plataforma Ticketmaster para el partido del sábado 25 de abril. En las secciones A5 y B5 cuestan por $3,323.25, con uno en la B1 por $5,952.00. Para el domingo 26 de abril, hay disponibles en las secciones A5, B5 y B1, por el mismo precio, y también hay algunos en A2 y B3, por $4,191.25.

En las plataformas de veventa como Stubhub, hay boletos desde $1,078 en la parte alta del estadio o $878 en los jardines.

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