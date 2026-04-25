Minnesota United FC vs Los Ángeles FC, en vivo la MLS 2026: ¡James Rodríguez titular!

El colombiano suma su segunda titularidad, desde que comenzó su aventura por el fútbol de Estados Unidos.

James Rodríguez con el Minnesota United / Darren Yamashita REUTERS.

Horario del partido Minnesota United FC vs Los Ángeles FC, hoy 25 de abril del 2026:

Colombia: 15:45 hs.

15:45 hs. Centro de México: 14:45 hs.

14:45 hs. Estados Unidos – Minnesota: 15:45 hs.

Para el resto de los países de Latinoamérica hay horario similar para poder disfrutar de este compromiso. No obstante acá, en Claro Sports les llevaremos todos los detalles del juego en el que el colombiano James Rodríguez será titular.

Alineaciones del Minnesota United FC vs Los Ángeles FC para la fecha 10, al momento

Minnesota United FC: Callender; Díaz, Duggan, Padelford; Hlongwane, Trapp, Triantis, Markanich; James Rodríguez, Yeboah y Dieng.

Los Ángeles FC: Lloris; Tafari, Long, Segura; Hollingshead, Tilman, Eustaquio, Smoliakov; Martínez, Ordaz y Bouanga.

¿Quién transmite en vivo el Minnesota United FC vs Los Ángeles FC y dónde mirar en TV y streaming?

Colombia y México: únicamente la transmisión es por la aplicación de Apple TV.

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