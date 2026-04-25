Pachuca vs Pumas en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 17

Así está la tabla de posiciones previo al Pachuca vs Pumas

Pumas llega al Hidalgo como segundo lugar de la tabla. Si gana, podría ser líder. Pachuca es tercero y si gana, ellos serían segundos.

(1) Guadalajara | 35 puntos

(2) Pumas | 33 puntos

(3) Pachuca | 31 puntos

(4) Cruz Azul | 30 puntos

(5) Toluca | 27 puntos

(6) América | 25 puntos

(7) Atlas | 23 puntos

(8) Tigres | 22 puntos

(9) Tijuana | 22 puntos

(10) León | 22 puntos

(11) Monterrey | 18 puntos

(12) San Luis | 18 puntos

(13) Necaxa | 18 puntos

(14) Querétaro | 17 puntos

(15) Juárez | 16 puntos

(16) Mazatlán | 15 puntos

(17) Puebla | 13 puntos

(18) Santos Laguna | 9 puntos