Pachuca vs Pumas en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 17
Sigue en vivo el partido del fútbol mexicano: estadísticas, goles y resultado al momento
Pumas, invictos como visitantes en el Clausura 2026
En el Clausura 2026, los Pumas han sido el único equipo invicto como visitante, lo que es un logro significativo para el equipo. Si logran evitar la derrota en Pachuca, será la primera vez que cierren una fase regular de torneos cortos sin perder fuera de casa.
Pachuca invicto como local en 2026
Pachuca sigue siendo uno de los equipos invictos en casa en el Clausura 2026, un récord que comparte con Guadalajara y Toluca. El Estadio Hidalgo ha sido un fortín para los Tuzos, quienes no pierden allí desde noviembre de 2025.
Última victoria de Pumas en el Estadio Hidalgo
El Estadio Hidalgo ha sido un lugar difícil para los Pumas en años recientes. Sin embargo, su última victoria en esta cancha fue en el Guardianes-Apertura 2020, cuando ganaron 1-0 gracias a un gol de Favio Álvarez.
Pumas busca cuatro triunfos consecutivos
Los Pumas están buscando su cuarta victoria consecutiva, algo que no logran desde el Guardianes Apertura 2020. En esa ocasión, vencieron a Tijuana, Puebla, Santos y Atlético de San Luis entre las fechas 7 y 10. Un triunfo más los colocaría como uno de los equipos más formados en esta temporada, demostrando su capacidad para sostener el ritmo y mantener la consistencia a lo largo de varias jornadas.
Liga MX: alineaciones del Pachuca vs Pumas para la jornada 17, al momento
Así saltan Tuzos y auriazules para el partido de la jornada 17 que inicia en poco menos de una hora:
PACHUCA: Carlos Moreno, Sergio Barreto, Eduardo dos Santos, Brian García, Carlos Sánchez, Víctor Guzmán, Christian Rivera, Oussama Idrissi, Alexei Domínguez, Salomón Rondón, Robert Nunes.
PUMAS: Keylor Navas, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Rodrigo López, Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Robert Morales, Jordan Carrillo, Pedro Vite y Álvaro Angulo
Así está la tabla de posiciones previo al Pachuca vs Pumas
Pumas llega al Hidalgo como segundo lugar de la tabla. Si gana, podría ser líder. Pachuca es tercero y si gana, ellos serían segundos.
(1) Guadalajara | 35 puntos
(2) Pumas | 33 puntos
(3) Pachuca | 31 puntos
(4) Cruz Azul | 30 puntos
(5) Toluca | 27 puntos
(6) América | 25 puntos
(7) Atlas | 23 puntos
(8) Tigres | 22 puntos
(9) Tijuana | 22 puntos
(10) León | 22 puntos
(11) Monterrey | 18 puntos
(12) San Luis | 18 puntos
(13) Necaxa | 18 puntos
(14) Querétaro | 17 puntos
(15) Juárez | 16 puntos
(16) Mazatlán | 15 puntos
(17) Puebla | 13 puntos
(18) Santos Laguna | 9 puntos
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el Pachuca vs Pumas del Clausura 2026?
En los momios de Caliente.mx, se espera un duelo parejo, con los Tuzos como ligeros favoritos. La victoria del Pachuca paga +102, por +265 al empate y +245 a que Pumas gana.
Antecedentes del Pachuca vs Pumas y últimos resultados en la Liga MX
El partido de hoy será el 70 entre Pachuca y Pumas, en una serie que incluye duelos como la final del Clausura 2009, en la que el equipo azul y oro se coronó de visitante. El historial está empatado: 21 victorias por bando y 27 empates. Estos fueron los últimos resultados:
Pachuca 3-1 Pumas | Play In | Apertura 2025
Pumas 2-3 Pachuca | Jornada 2 | Apertura 2025
Pachuca 2-1 Pumas | Jornada 7 | Clausura 2025
Pumas 2-0 Pachuca | Jornada 4 | Apertura 2024
Pumas 0(5)-(3)0 Pachuca | Play In | Clausura 2024
Pachuca y Pumas se miden en un duelo de ‘Liguilla adelantada’ en el Hidalgo
El mejor partido de la jornada 17 del fútbol mexicano se juega en el Estadio Hidalgo, cuando los Pumas visiten al Pachuca en un duelo clave para definir la Fiesta Grande del fútbol mexicano.
Pumas llega como segundo de la tabla, con alguna oportunidad de ser líderes si ganan y Chivas patina en su partido. El problema para los de Efraín Juárez es que podrían caer hasta el cuarto lugar con una derrota y si se da la diferencia de goles entre ellos y Cruz Azul.
Mucho en juego entre Pachuca y Pumas, en un partido que podríamos ver en semifinales, y lo comentamos minuto a minuto por Claro Sports.
¿Dónde ver en vivo el Pachuca vs Pumas? Canales de TV y transmisión streaming
El juego lo podrás seguir en México por la señal de Fox One. En los Estados Unidos, va por TUDN y Univisión, además de poder seguir el encuentro minuto a minuto online por Claro Sports.
Clausura 2026: horario del partido Pachuca vs Pumas, hoy 25 de abril de 2026
El juego entre felinos y Tuzos arranca hoy sábado 25 de abril a las 17:00 horas, tiempo del centro de México. Será parte de una cartelera llena de este día, en la que están programados seis de los nueve partidos de la jornada 17 del fútbol mexicano.