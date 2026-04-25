Messi en vivo: ¿Quién gana hoy el Inter Miami vs New England Revolution? Resultado de la MLS 2026

Messi y las Garzas buscan mantener el buen ritmo en la Major League Soccer

Inter Miami vs NE Revolution en vivo el partido de la MLS

MLS 2026: alineaciones del Inter Miami vs New England Revolution, al momento

El Inter Miami y Revolution mandan a su mejor once para el partido de esta tarde en el NU Stadium

Inter Miami: Clair, Dos Santos, Falcón, Lujan, Allen, Ruiz, De Paul, Mura. Berterame, Luis Suárez, Messi.

Revolution: Turner, Feimgold, Kohler, Fofana, Sands, Yusuf, Gil, Raines, Yow, Turgeman, Miller

Antecedentes del Inter Miami vs New England Revolution y últimos resultados en la MLS

El Inter Miami tiene ventaja en la rivalidad ante el Revolution sumando siete victorias contra tres derrotas, en el último partido Miami se impuso 4-1 en la temporada regular.

Inter Miami 4-1 New England Revolution | MLS Temporada Regular 2025

New England Revolution 1-2 Inter Miami | MLS Temporada Regular 2025

Inter Miami 6-2 New England Revolution | MLS Temporada Regular 2024

New England Revolution 1-4 Inter Miami | MLS Temporada Regular 2024

New England Revolution 3-1 Inter Miami | MLS Temporada Regular 2023

Inter Miami 2-1 New England Revolution | MLS Temporada Regular 2023

Pronósticos y momios, Messi en la MLS: ¿Quién es favorito para ganar el partido?

En el enfrentamiento entre Inter Miami y New England Revolution, las casas de apuestas colocan al conjunto de Florida como amplio favorito con una cuota de -286, reflejo de su poder ofensivo y el gran momento que atraviesa. El empate paga +440, lo que sugiere un escenario poco probable pero posible si el partido se cierra, mientras que la victoria del Revolution se cotiza en +650, confirmando su papel de underdog y la dificultad que tendrá para sorprender a un Inter Miami que, en el papel, luce claramente superior.

Lionel Messi en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Inter Miami vs New England Revolution

El partido entre el Inter Miami y el Revolution será el sábado 25 de abril a las 17:30 horas, tiempo de la Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 19:30 horas del Este y 16:30 horas del Pacífico. Se podrá seguir a nivel internacional en la plataforma de Apple TV

Inter Miami vs New England Revolution EN VIVO

¡Bienvenidos y bienvenidas! El Inter Miami CF vuelve a la actividad este sábado 25 de abril en la temporada 2026 de la MLS, cuando reciba al New England Revolution en un duelo clave dentro de la Conferencia Este. Con Lionel Messi como principal figura, el conjunto de Florida buscará hacer valer la localía y dar un paso importante en la lucha por los primeros puestos.

El equipo de Miami ha mostrado una línea ascendente en sus últimos compromisos, sumando puntos importantes que lo mantienen en la pelea, aunque todavía tiene una cuenta pendiente en casa, donde buscará conseguir su primera victoria del torneo y consolidar su candidatura.

Del otro lado, New England llega con regularidad en su rendimiento, colocándose entre los protagonistas del arranque de campaña. Su consistencia lo tiene compitiendo directamente en la parte alta, por lo que intentará sacar un resultado positivo en una visita exigente. Con ambos equipos separados por pocos puntos, este enfrentamiento luce como una oportunidad directa para escalar posiciones y marcar territorio en una Conferencia Este cada vez más cerrada. No te muevas de tu lugar que en Claro Sports te traeremos todos los detalles

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