Deportivo Pereira vs Atlético Nacional, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

El líder visita Yopal con el objetivo de sumar otra victoria frente a los coleros del campeonato liguero.

Deportivo Pereira vs Atlético Nacional, en vivo | Claro Sports

Continúan las emociones del campeonato liguero. Ahora los focos se trasladan a Yopal, en el Estadio Santiago de Las Atalayas, donde Pereira y Atlético Nacional protagonizarán un duelo de caras opuestas en todo sentido. El ‘Verdolaga’ tiene como requisito la victoria para seguir enchufado, ante un rival que ni siquiera ha logrado su primer festejo de tres puntos en el certamen.

Horario del partido Pereira vs Atlético Nacional hoy 25 de abril

Este duelo, en suelo llanero, se disputará este sábado 25 de abril a partir de las 4:00 p.m. (hora COL) con el arbitraje del quindiano Jhon Ospina.

Alineaciones del Pereira vs Atlético Nacional para la fecha 18, al momento

Así forma Deportivo Pereira: Jorge Martínez; Walmer Pacheco, Sebastián Urrea, Richard Rentería, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez, Nicolás Rengifo, Jordy Monroy, Miguel Aguirre; Sebastián Acosta y Manuel Díaz. DT: Arturo Reyes.

Así forma Atlético Nacional: Harlen Castillo; Andrés Román, William Tesillo, César Haydar, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Edwin Cardona, Juan Manuel Rengifo; Eduard Bello, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos. DT: Diego Arias.

¿Quién transmite en vivo el Pereira vs Atlético Nacional y dónde mirar en TV y streaming?

En este caso, solo Win+ Fútbol llevará las emociones de la cita futbolera. Por otro lado, por vía streaming, Win Play tendrá las imágenes del compromiso.

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