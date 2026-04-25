¡Se calientan los ánimos! Alana Flores y Flor Vigna cumplen con la báscula; todo listo para Supernova Génesis 2026

La única ausente a la ceremonia de pesaje fue Karely Ruiz; el resto de la cartelera dio el peso sin mayores problemas

Alana Flores y Flor Vigna, listas para Supernova Génesis 2026. | @supernovaboxing

Todo está listo para que este domingo 26 de abril se lleve a cabo Supernova Génesis en la Arena Ciudad de México, después de que los participantes cumplieran con la báscula, durante la ceremonia oficial de pesaje, avalada por la Comisión de Box de la CDMX. La única ausente fue Karely Ruiz, quien tenía un compromiso adquirido previamente, razón por lo que se pesó en otro lado.

Alana Flores y Flor Vigna le pusieron un sabor muy especial a la ceremonia, con una rivalidad encendida que por momentos acaloró la sala, con los constantes ataque de la mexicana sobre la argentina, quien lejos de querer pelea, optó por bajar un poco la guardia y aguantar los ataques de la invicta tricolor, quien amenazó con destrozarla este domingo sobre el cuadrilátero.

Flor Vigna de 1,68 metros paró la báscula en 58.5kg y se pondrá guantes de 16oz, mientras que Alana Flores, de 1.56 metros de estatura, pesó 55.200 y utilizará guantes de 14 onzas, para la que será la pelea estelar de la velada.

¿CERO MIEDO? Todo se define mañana 😉



Alana 🆚 Flor ✌️​



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“A mí me parece que ha sido muy hipócrita, la verdad. No, no soy rencorosa, no estoy en contra de que hablemos. Te admiro porque eres una persona disciplinada, sin embargo, creo que eres hipócrita, creo que fuiste muy mentirosa y creo que te aprovechaste de todo el acoso que yo recibo en redes y nunca dijiste nada al respecto, simplemente te hiciste loca. Ese 5-0 (en su récord) mañana será realidad y creo que la gente se dio cuenta ayer también con el entrenamiento. Diez minutos me bastaron para hacer que todos mis haters perdieran cualquier esperanza”, señaló Alana Flores.

“No tengo ganas de pelear hoy, perdón. Mañana sí. Ojalá que por todas las diferencias que tengamos, cuando terminemos podamos hablar las cosas de otro punto de vista. No lo quiero decir, pero en maquillaje, en edición, todo el mundo habla de lo soberbia que eres y mala persona. Y es algo que le podemos preguntar a cualquier persona acá”, apuntó Vigna.

“¿Y por qué todo el tiempo yo me tuve que estar aguantando que tú estabas chingue y jode, chingue y jode, chingue y jode? Porque es cuando tú quieras. No me sigas el rollo. Mañana te voy a dar todo lo que necesites, todo lo que no comiste. Mañana vas a tener para tragar puños de sobra”, volvió a la carga Alana.

Al final de las acusaciones, Alana Flores decidió darle tregua a Vigna y en el último careó, terminaron por fundirse en un abrazo, reconociéndose una a la otra, previo a la guerra que sostendrán mañana.

A diferencia de lo que ocurrió inicialmente con Alana y Flor, Aarón Mercury y Mario Bautista se mostraron muy amigables el uno con el otro, aunque sí prometieron que ya con los guantes puestos, la situación cambiaría. Bautista marcó 67.700 kilos, mientras que Mercury lo hizo en 68,600.

😯 ¡MADRE MÍA! ¿Quién es su favorito? 🧐



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La gran ausente de la tarde fue Karely Ruiz. La creadora de contenido no asistió a la ceremonia de pesaje, explicando los organizadores que esto se debió a que tenía un compromiso pactado con anterioridad a que se diera a conocer su participación en Supernova Génesis 2026. Hay que recordar que la mexicana, de última hora, tomó el sitio que ocuparía Lupita Villalobos, quien salió de la cartelera por motivos de salud.

Su rival, Kim Shantal sí hizo su aparición acompañada de su perrito, con un peso de 54,700 kilos, dejándole un recadito a la regiomontana: “La pregunta es si Karely irá a venir, no me la vayan a hacer. Tengo muchas ganas de estar en este Supernova. Es una pelea muy pareja, espero que nos demos en la madre, que lluevan putazos, que llueva sangre, saliva, sudor. Sí es poquitera, nunca pensé que me iba a dar en la madre con una amiga, pero me dejo el corazón de lado para partirle toda su madre”.

Tras el desmayo que tuvo el pasado viernes en su entrenamiento, Shantal aseguró que los médicos la revisaron y le dijeron que se encuentra al 100 por ciento, por lo que subirá al ring este domingo.

Previamente, Lonche paró la báscula en 79,700, mientras que su rival, Willito lo hizo en 79,500. En lo que se refiere al agarrón entre Abraham ‘ElAbrahaham” Flores ante José ‘Nando’ Broianigo, el primero pesó 80 kilos y el segundo 75 kilos.

Milica y Ari Geli, listas para el combate | @supernovaboxing

En otro de los combates que más llama la atención, la argentina Milica dejó la báscula en 54,400 kilos, mientras que la española Ari Gelii dio 52,900 kilos. Ellas serán las encargadas de abrir los combates este domingo.

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