Max Fried domina, Yankees blanquean y Judge vive una noche para el olvido

Fried domina en la lomita, Yankees blanquean 7-0 y Judge firma marca negativa en un Opening Day con debut histórico del ABS

Yankees aplastan a Giants. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Los Yankees iniciaron la temporada 2026 con una actuación sólida al imponerse 7-0 a los Giants en el Oracle Park, en el juego estelar elegido por MLB para abrir el calendario de la temporada 2026. La ofensiva neoyorquina marcó el ritmo desde temprano, destacando una segunda entrada de cinco carreras en la que Trent Grisham conectó un triple de dos anotaciones y Ryan McMahon sumó un sencillo productor de dos más, castigando al abridor Logan Webb y construyendo una ventaja definitiva.

Además, José Caballero, Giancarlo Stanton y Jazz Chisholm Jr. también aportaron a la ofensiva en una noche redonda para los Bombarderos del Bronx, que consiguieron su quinta victoria consecutiva en un Día Inaugural. En el montículo, Max Fried respondió como el as del equipo, tomando el control del juego tras no haber sido designado previamente para esta apertura debido al contexto de la lesión de Gerrit Cole, y consolidando una victoria contundente para Nueva York.

Max Fried domina el montículo en el Día Inaugural

Su repertorio fue preciso, sin concesiones, y convirtió cada turno en una batalla cuesta arriba para los bateadores de San Francisco. Fried lanzó seis entradas y un tercio, en las que permitió apenas dos hits y una base por bolas, colocándose en un grupo selecto de abridores históricos de los Yankees como David Cone, Ron Guidry y Mel Stottlemyre, quienes también permitieron solo dos hits en sus juegos inaugurales.

El zurdo superó un momento de presión en la primera entrada con corredores en las esquinas y, a partir de ahí, tomó el control total del juego, retirando a los últimos ocho bateadores que enfrentó y consolidando una salida que marcó el inicio de la temporada para Nueva York.

Max Fried exits after a stellar performance on Opening Night! 👏 pic.twitter.com/lAZKJ82rLM — MLB (@MLB) March 26, 2026

El apoyo defensivo y el orden desde el dugout complementaron una actuación que nunca perdió el control. Nueva York jugó con autoridad, manejando los tiempos del encuentro y evitando cualquier intento de reacción de los Giants, que se vieron superados en todos los frentes.

Aaron Judge firma una noche histórica… pero negativa

Aaron Judge vivió un Día Inaugural contrastante en su regreso a la Bahía, donde creció como aficionado de los Giants, al firmar una actuación histórica, pero negativa. El capitán de los Yankees se convirtió en el primer Jugador Más Valioso vigente en poncharse cuatro veces en un Opening Day, incluyendo tres ante Logan Webb, superando la marca previa de tres ponches que compartían figuras como Willie Stargell, Sammy Sosa y Mike Trout. Una noche inesperada en un escenario que alguna vez imaginó, pero no de esta manera.

Aaron Judge's FOURTH strikeout tonight at Yankees vs. Giants #OpeningNight pic.twitter.com/iQmmcFlbO2 — netflix⁷ (@netflix) March 26, 2026

El ABS debuta en MLB: tecnología que cambia el juego

El duelo también dejó un momento histórico fuera del bate y la pelota. Por primera vez, se utilizó el sistema de desafío automatizado de bolas y strikes (ABS), el cual fue utilizado por primera vez tras un reto del panameño José Caballero. El nuevo modelo híbrido permite a jugadores desafiar decisiones del umpire mediante un gesto inmediato, manteniendo el factor humano pero corrigiendo errores evidentes con tecnología que rastrea cada lanzamiento con precisión. Cada equipo cuenta con dos desafíos por juego, lo que introduce un elemento estratégico adicional en el desarrollo de los partidos.

Caballero reclamó un strike marcado por el umpire principal Bill Miller tras un lanzamiento de Logan Webb que cruzó por la zona interna del plato, y la decisión fue ratificada.

Así, entre el dominio de Fried, la noche complicada de Judge y la irrupción de la tecnología, el Día Inaugural dejó una señal inequívoca: la temporada 2026 comenzó con intensidad, historia y un equipo de Nueva York que quiere ser protagonista desde el primer juego.

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