Aryna Sabalenka avanza a semifinales del Miami Open y se verá las caras con Elena Rybakina

En la rama varonil, Arthur Fils, de apenas 21 años, se medirá ante Jiri Lehecka

Sabalenka tras sellar su boleto a semifinales | Mike Frey-Imagn Images

Aryna Sabalenka continúa con paso firme en el Abierto de Miami, tras imponerse con parciales de 6-4 y 6-4 a Hailey Baptiste, asegurando su lugar en las semifinales del torneo. La número 1 del ránking de la WTA se enfrentará ahora a Elena Rybakina, en un duelo que promete repetir la intensidad de sus recientes enfrentamientos en Indian Wells y el Abierto de Australia.

El partido se resolvió en 1 hora y 19 minutos, luego de un inicio complicado para Sabalenka, quien tuvo que salvar tres oportunidades de quiebre en contra antes de imponerse en el primer set. La bielorrusa cerró el parcial con un quiebre decisivo cuando el marcador estaba 5-4, demostrando su capacidad para manejar la presión en los momentos críticos.

En la segunda manga, ambas jugadoras mantuvieron su servicio hasta que intercambiaron quiebres, pero Sabalenka aprovechó un momento clave con 5-4 a su favor, capitalizando los errores de Baptiste para sellar la victoria. La bielorrusa registró un 66 % de efectividad en su primer servicio, frente al 50 % de su oponente, aunque ambas lograron ganar un 79 % de los puntos con su primer saque.

Con este triunfo, Sabalenka buscará el codiciado “Sunshine Double”, tras haber conquistado recientemente Indian Wells. La semifinal ante Rybakina representa una nueva oportunidad para la bielorrusa de reafirmar su dominio en el circuito y mantener su camino hacia uno de los logros más importantes de la temporada.

Arthur Fils se medirá ante Jiri Lehecka en semis

Arthur Fils, el joven francés de 21 años, continúa escribiendo su historia en el Miami Open 2026 tras clasificarse a las semifinales del torneo. El jugador, ubicado en el puesto 31 del mundo, venció en un emocionante partido al estadounidense Tommy Paul (23º) con parciales de 6-7 (3), 7-6 (4) y 7-6 (6), rescatando cuatro match points y mostrando una resistencia que lo acerca por primera vez a la definición de un Masters 1000. En su siguiente compromiso, Fils se medirá ante el checo Jiri Lehecka (22º), con la expectativa de aprovechar un cuadro diezmado tras la eliminación de favoritos como Carlos Alcaraz.

El desempeño de Fils ha sido notable, habiendo derrotado previamente a Darwin Blanch, Stefanos Tsitsipas y Valentin Vacherot, mostrando un nivel cercano al de los mejores del circuito. Por primera vez en su carrera, el francés disputará unas semifinales de un torneo Masters 1000, tras cuatro intentos fallidos en cuartos de final, consolidando su crecimiento y madurez en torneos de alto calibre. Su capacidad para mantenerse firme en momentos decisivos ha sido clave en esta campaña.

El partido ante Paul fue una muestra de intensidad y precisión, con ambos jugadores ejecutando servicios potentes y tácticas agresivas. El desenlace fue épico, con Fils remontando en el set final seis puntos consecutivos y ganando un vibrante encuentro que duró casi tres horas. Su victoria no solo refleja su temple en la pista, sino también la capacidad de superar situaciones límite, consolidándolo como uno de los talentos emergentes a seguir en el tenis internacional.

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